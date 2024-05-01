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外國人最好騙？越南天價鳳梨敲竹槓案逆轉 警：攤商遭冤枉

中央社／ 河內1日專電
越南河內市日前傳出有攤商敲外國旅客竹槓，3顆鳳梨喊價50萬越南盾（新台幣約650元）。示意圖／ingimage
越南河內市日前傳出有攤商敲外國旅客竹槓，3顆鳳梨喊價50萬越南盾（新台幣約650元）。示意圖／ingimage

越南河內市日前傳出有攤商敲外國旅客竹槓，3顆鳳梨喊價50萬越南盾（新台幣約650元）。警方今天為攤商翻案，表示攤商1顆鳳梨只賣5萬越南盾。但仍有網友不相信調查結果。

3顆鳳梨要價50萬越南盾的「天價鳳梨」事件近日在越南網路上鬧得沸沸揚揚。多家越媒昨天報導，攤商已到案說明，還簽署承諾書表示不再犯。不過案情今天大翻轉，警方指出攤商未以高價欺客，而是遭到冤枉。

越南民智報（Dan Tri）今天報導，警方經向攤商與一些目擊者了解後表示，攤商是將削好的鳳梨以1袋5萬越南盾出售，兩名外國女遊客獲知價格後付了50萬越南盾，並收下攤商找的45萬越南盾。

報導表示，但這兩名外國女遊客隨後還多拿了兩顆沒削的鳳梨，雙方才爆發口角並引來民眾圍觀。攤商向圍觀民眾解釋，一顆鳳梨賣5萬越南盾；但民眾聽到後仍覺得貴，紛紛勸攤商將錢退還給遊客。

警方表示，被懷疑兜售「天價鳳梨」的攤商56歲，沒有前科、也沒有纏擾客人敲竹槓的行為。然而，這名攤商違反規定在街頭賣東西，因此遭到警方登記並祭出行政裁罰。

警方為攤商翻案後，再度引發越南網友議論。有些人指出，1顆鳳梨5萬越南盾仍高於市價；有些人則覺得事發地點位於河內市老城區，屬於觀光區，能夠接受物價稍貴。

不過，部分網友觀察，網路流傳的畫面只看到攤商拿出一張50萬面額的越南盾還給遊客，並未拍攝到遊客退還攤商45萬越南盾的畫面，加上國際旅客在越南被敲竹槓時有所聞，因而認為調查結果可能是攤商為自己辯護的片面之詞。

攤商 越南 鳳梨

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