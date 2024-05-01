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永續航空燃料少又貴 澳洲科學家從垃圾掩埋氣找解方

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導

澳洲研究人員今天表示，已開發出可利用垃圾掩埋氣生產永續航空燃料（SAF）的程序，以此減少碳排放。

路透社報導，全球航空產業正在尋求更多永續航空燃料來源，以在2050年底前達成淨零碳排的目標。但航空公司對於永續航空燃料供應量不足，以及其價格較傳統噴射機燃料高出3到5倍感到困擾。

澳洲雪梨大學（Sydney University）科學家在正常大氣條件下，利用非熱電漿技術產生的高能電子打斷化學鍵，將垃圾掩埋場排出的甲烷和二氧化碳重組。

利用這個程序可生產出永續航空燃料，為航空業實現淨零目標帶來希望。

雪梨大學化學與生物分子工程學院教授柯藍（P.J.Cullen）告訴路透社：「我認為（這個程序）影響非常重大。」

「從某種意義上來說，我們有著捕捉垃圾掩埋場排放的氣體的想法，另一方面，有一個產業確實需要新科技來變得更加永續。」

從事廢棄物管理的澳洲與紐西蘭威立雅公司（Veolia Australia & New Zealand）執行長柯克曼（Richard Kirkman）表示，澳洲產生的所有廢棄物都能轉化為能源。

他告訴路透社：「這可以補充澳洲約10%能源供應。」

廢棄物 永續 澳洲

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