印尼五一勞工遊行 批佐科威建政治王朝破壞民主

印尼勞工團體今天五一勞動節在雅加達、萬隆及泗水等城市遊行，主要訴求為提高工資、反對約聘及「創造就業綜合法」。印尼總統佐科威任期將結束，勞團藉此審視他的勞工政策及承諾，有人批評佐科威建立政治王朝，破壞民主。

首都雅加達主幹道從上午開始就聚集上千名民眾，他們高舉布條、揮舞旗幟，並以唱歌及呼口號的方式，要求提高工資、拒絕約聘制度及反對「創造就業綜合法」。

印尼工會聯盟（KSPI）主席薩伊德（Said Iqbal）表示，估逾20萬名勞工在印尼各城市參與遊行，雅加達約有5萬人出席遊行活動。

印尼運輸工會發言人桑努西（Anwar Sanusi）在遊行隊伍中向中央社表示，今天是屬於勞工的日子，今年仍走上街頭是因為「至今仍未有任何法規能保護運輸業員工的福利，特別是司機（的福利）」。

桑努西呼籲政府，必須制定保護司機福利的法規，並說：「希望新總統上任後，能照顧印尼勞工的福利。」他要求廢除「創造就業綜合法」，指出該法導致人民的負擔增加，越來越多人失業，現在要進到工業區工作很困難。

佐科威（Joko Widodo）2020年提出「創造就業綜合法」大幅鬆綁投資規定，涉及降低勞動條件、弱化環評機制等環保規定，該法於2023年通過，被勞團批評過於親商。

佐科威今年10月將結束兩任共10年的總統任期，部分勞團也藉著五一勞動節審視他的勞工政策及相關承諾。

印尼媒體及創意產業聯盟（Sindikasi）秘書長阿姆魯（Amru Sebayang）認為，佐科威執政的10年，勞權幾乎沒有進步。媒體及創意產業的勞動環境沒有任何改變，工時過長、工資低廉及作品遭盜用等問題仍沒有任何法規能給予保護。

他向中央社指出：「勞團反對外包及約聘制度，因為只有作為正職員工，才能受到勞動法規的保護，公司也才能受到更嚴格的約束。」

除了爭取勞權及更好的勞動環境，有勞團在遊行中高舉佐科威和下任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的海報，並在示威布條上批評「佐科威建立政治王朝、寡頭政治，破壞民主」。

印尼工會大會聯盟（KASBI）發言人傑克（Jek）向中央社說，佐科威政府剝奪人們的民主權利，特別是2024年的總統大選格外明顯。他指的是佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）參選副總統並當選，外界認為佐科威過度干預選舉。

他說：「我們現在面臨低薪、裁員或工作不穩定等問題，身為工人的我們也渴望民主。有民主才有批評政府的空間，我們希望政府能答應並滿足我們的訴求。」

桑努西指出，在佐科威執政下，「印尼的民主愈來愈被打壓，我們變得越來越不自由」。他說：「希望在新總統的帶領下，我們會變得更好。」

佐科威和普拉伯沃今天各自向勞工致意，佐科威在社群媒體X上表示：「每一名工人都是每日英雄，他們使經濟不斷向前發展。讓我們持續勞工的奮戰精神，共同實現正義和繁榮，勞動節快樂！」

普拉伯沃透過聲明祝願所有勞工和勞工家庭更興旺、更進步、更團結，共同為建設黃金時代的印尼而努力。