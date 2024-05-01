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每4天1婦女遇害 澳洲推新措施因應「國家危機」

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯表示，針對婦女的暴力行為是一種「禍害」和「國家危機」，並宣布新措施協助女性脫離暴力關係。示意圖／ingimage
澳洲總理艾班尼斯表示，針對婦女的暴力行為是一種「禍害」和「國家危機」，並宣布新措施協助女性脫離暴力關係。示意圖／ingimage

澳洲幾個大城市日前出現抗議活動後，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，針對婦女的暴力行為是一種「禍害」和「國家危機」，並宣布新措施協助女性脫離暴力關係。

法新社報導，艾班尼斯今天與各州州長開會，會後宣布一系列措施和經費以因應「有毒的男性極端主義觀點」、制止「深偽」（deepfake）色情內容，並為受害者提供資金援助。

艾班尼斯告訴澳洲人民，要消除暴力，「我們所有人都必須承擔責任」。

今年到目前為止，澳洲有28名女性遭殺害，平均每4天就有1人遇害。相比之下，去年同期則有14名女性遇害身亡。

這些死亡事件引發抗爭，家暴倖存者和支持服務機構在上週的全國抗議中要求制定更嚴格的法律。

其中一起讓澳洲輿情憤慨的死亡事件發生在上個月，28歲的年輕媽媽提斯赫斯特（Molly Ticehurst）據稱遭到她的前伴侶殺害，這名男子之前才因其他嚴重指控罪行獲得保釋。

艾班尼斯今天宣布新法，禁止深偽色情內容，並對國內線上監管機構增加資金供應，以助試驗年齡驗證技術。

他還宣布提供9.25億澳元（約新台幣195億元）經費，提升對於逃離暴力環境者的支持服務。

澳洲政府新出爐的數據顯示，在2022年至2023年間，有34名女性遭前任或現任伴侶殺害，年增率達28%。不過去年的數字仍是蒐集資料30年以來的最低水準之一。

2019年的資料顯示，澳洲家暴率低於經濟合作暨發展組織（OECD）均值，阿根廷、土耳其和美國家暴情形最為嚴重。

不過，雪梨科技大學（University of Technology,Sydney）家暴研究專家貝爾德（Kathleen Baird）表示，澳洲的統計數據仍然過高。

她告訴法新社：「每4名女性就有1人在生活中遭遇某種形式的暴力，這個比率太高了。」

她說：「統計數據顯示，原住民婦女受暴比率高出很多。」

貝爾德還表示，很難說是什麼導致如此多的死亡事件，但目前相關程序顯然無法保護女性。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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