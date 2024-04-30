美國乳牛爆發禽流感疫情 世衛示警可能擴散至其他國家

中央社／ 日內瓦30日綜合外電報導

美國9個州的乳牛爆發禽流感疫情，世界衛生組織（WHO）官員今天說，H5N1禽流感病毒有可能透過候鳥傳播到美國以外其他國家的乳牛。

路透社報導，自3月下旬以來，美國聯邦官員在9個州的34個乳牛群以及德州的1個人確認感染H5N1病毒後，正在尋求驗證牛奶和肉類安全性。

世界衛生組織全球流感計畫處負責人張文卿（Wenqing Zhang）在日內瓦舉行的記者會上說：「由於候鳥會將病毒帶到世界各地，其他國家的乳牛肯定有被感染的風險。」

她重申，世衛全球流感計畫處認為禽流感病毒造成的整體公共衛生風險低，但敦促各方保持警覺。

當被要求評估美國迄今在這次疫情上的透明度時，張文卿說，世衛全球流感計畫處已經定期收到最新消息，並讚揚美國決定盡早分享病毒基因序列。

她說：「我確實認為，與美國疾病管制暨預防中心（CDC）的合作以及我們到目前為止收到的訊息，使我們能夠監測疫情及更新防範措施。」

WHO 疫情 禽流感 美國

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