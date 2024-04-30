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神學士掌權後…赴阿富汗旅遊暴增十倍 「這國」遊客占最大宗

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
在塔利班奪取政權後，造訪阿富汗的外國遊客不減反增。美聯社
在塔利班奪取政權後，造訪阿富汗的外國遊客不減反增。美聯社

塔利班（Taliban，又譯神學士）奪取政權後，阿富汗的經濟陷入困頓、基礎建設老舊、貧窮的現象普遍存在，但造訪阿富汗的外國遊客不減反增，數字雖然不多，但已為當地觀光業注入新活力。

美聯社報導，阿富汗2021年接待的外國旅客僅691人次，到2022年增至2,300人次，去年更攀抵7,000人次。造成這種現象有幾個因素：當地暴力事件大幅減少、與杜拜等航空樞紐的航班連結增加、以及觀光客可藉此炫耀自己去過這類不尋常的地方。

阿富汗觀光局局長薩伊德（Mohammad Saeed）說，以中國大陸的外國遊客占最大宗，因為地理位置相近、而且中國人口眾多。阿富汗相較其他鄰國也具備優勢，「（陸客）他們告訴我不想去巴基斯坦，因為那裡很危險、會被攻擊。日本人也這麼說」。

報導指出，去阿富汗旅遊仍有一些缺點。取得簽證的過程又難又貴。在塔利班執政後，許多國家和阿富汗斷交，而且沒有國家承認塔利班是該國的合法政權。駐阿富汗的大使館不是關閉，就是暫停運作。

薩伊德坦承，發展阿富汗觀光業，眼前有許多阻礙，但他正與各部會合作，設法克服問題。他的最終目標是為遊客提供落地簽證，但這可能需要數年時間。該國有些地方的道路，不是沒鋪設就是根本不存在；飛機航班基本上也避開阿富汗的空域。

阿富汗首都喀布爾雖然擁有最多國際航班，但機場都沒有直飛中國、歐洲或印度等主要旅遊市場的航班。

另一個問題是外國女性如何應對阿富汗當地的習俗和法令，兩者如何不會產生摩擦。塔利班對女性制定服裝規定，要求她們旅遊時要有一名男性監護人，而且健身房不開放給女性、美容院也被禁。女性能去的地方並不多。

不過，該國唯一的五星級飯店Serena在關閉一陣子後，為外國女性重新開放了水療中心和沙龍，這顯示該國正為迎接更多海外觀光客做準備。

塔利班 巴基斯坦 神學士 簽證 阿富汗 陸客

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