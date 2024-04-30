日本電車癡漢再出詭招！以視線、吐息聲「隔空」性騷擾 女團偶像也受害

日本電車上有「癡漢」出沒騷擾女性的消息時有所聞，但近來癡漢的騷擾行徑似乎出現變化，從實質上的侵犯，變成以眼神、呼吸等方式進行性騷擾。

根據日本媒體報導，最近電車癡漢逐漸出現一個新的稱呼方式「不碰觸的癡漢」，意指這些性騷擾慣犯們，從原本的伸出鹹豬手偷摸猥褻方式，轉變成以猥瑣的視線、刻意加粗加重的呼吸聲，以「沒有實際接觸」的方式給女性帶來不安與騷擾。

日媒採訪了偶像團體Black Diamond-from2000的隊長池川葵（あおちゃんぺ），並報導了她在電車上被癡漢性騷擾的經歷。池川表示，自己2年前在新宿車站被男性一直以令人不舒服的視線盯著看，池川當時質問那位男子「有什麼事嗎」，不料對方卻回答她「因為沒有碰到妳，所以不算是犯罪」。

池川曾經在X（舊稱推特）上發文，她說「女性生存在社會上，遇到的『關注』比男性能想像的還多得多」。經歷過電車癡漢後，池川只要晚歸只敢搭計程車、在電梯裡遇到與男性獨處時也會提高警覺，「我已經做了我所能想到的一切來保護自己，但還是會遇到性騷擾，我不知道應該還要做什麼才好」。

日媒指出，現今電車上「不碰觸的癡漢」越來越多。他們在車廂內刻意接近女性，以誇張的嗅聞、吹氣、吐息聲、強烈且猥瑣的視線騷擾，但因為沒有證據或肢體接觸，即便警方接獲報案，也沒辦法使他們得到相對應的制裁。

許多女性處在對這類型癡漢的害怕中，但同樣也有男性深受其害，有不少男性並沒有癡漢行為，卻背負了「冤罪」。X上有男網友針對此類「呼吸聲騷擾」訴苦喊冤，「我是慢性鼻炎患者，鼻塞很嚴重，呼吸聲很大，很害怕自己會被人說是在性騷擾」、「有時候趕車用跑的，上車之後很喘，喘氣的時候感覺周遭的人在瞪我」。

對於這類隔空性騷擾，目前日本是否會訂立或是修改罰則還未有定論。曾被癡漢騷擾過的受訪女性呼籲，如果遭受性騷擾不要默默忍受，問題不是出在受害者身上，而是騷擾者的錯。

Black Diamond-from2000的隊長池川葵受訪講述自己遭遇電車癡漢「隔空性騷擾」的經歷。圖／擷自池川葵IG帳號