快訊

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

影響起飛時間…華航空姐酒後登機行為脫序 遭機長拒載請下機

日本國中生跌倒失去心跳 小兄弟及時CPR救他一命

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本宮崎縣西都市一對就讀國中與國小的兄弟上月跟同學出遊時，同學跌倒失去意識與心跳後，兩人及時施予心臟按摩，成功協助朋友恢復意識。

宮崎放送（MRT）報導，救了朋友一命的兄弟檔是就讀國中二年級的佐佐木蓮與小學六年級的佐佐木凜。

蓮的同學3月22日跟兄弟倆一起外出踢足球時跌倒，失去意識與脈搏，同行的兩人見狀立即採取行動。

弟弟凜說：「當我呼叫朋友的名字時，他沒有反應，因此判斷他失去了意識，接著確認朋友失去呼吸後開始施予心臟按摩。哥哥也幫忙心臟按摩。」

兄弟倆輪番替他施予心臟按摩約5分鐘後，朋友恢復了呼吸，並在救護車抵達現場前回復到能簡單對話的程度。

哥哥回想當下情況說：「當時不希望朋友死掉，一直幫他心臟按摩。」弟弟回憶說「當朋友恢復意識，確定他還活著時，我覺得非常開心。」

而他們的母親也說：「2人對此相當高興。未來若有人感到困擾或遇到困難時，希望他們能伸出援手、樂於助人」。

這對兄弟2023年分別在西都市政府以及學校參加跟心臟按摩有關的課程，所以朋友倒地時，才能及時採取行動，救了他一命。

西都市教育委員會（相當於教育局）本月25日頒發獎狀，表揚這對英勇救人的兄弟。

而當時倒地的朋友，在醫院接受治療3天後，順利出院。

兄弟 意識 按摩

延伸閱讀

日本狂銷5億瓶 ！原裝罐裝調酒「麒麟特製」登陸台灣

63歲男參加萬人健檢無呼吸倒地 4彰化醫護與消防聯手鬼門關救人

急救利器AED都設在哪些地方？ 可愛高雄熊告訴你

以為是網紅！侯佩岑現身廣告片場 國中生問「這位漂亮姐姐是誰」本人反應曝

相關新聞

美426億樂透得主曝光！移民自寮國的抗癌鬥士 兌獎第一件事是「這個」

紐約郵報報導，美國威力球樂透日前結束連續41次槓龜，在俄勒岡州開出13億美元頭獎（約新台幣426億元），如今幸運兒身分曝...

總資產上億！9旬醫師爸突告知「有70歲哥哥」 2子急找專家擬遺囑

為了避免子孫日後紛爭，有些人會在生前擬定遺書、交代後事。最近有日媒報導，一位90歲的前開業醫師，在妻子辭世後身體便每況愈下，當他的2個兒子向父親提起繼承相關事宜時，父親卻突然向他們坦言「我跟你們的媽媽是再婚，在這之前其實還有一個兒子...

私藏婚照曝光！威廉凱特迎結婚13周年花邊婚

澳洲新日報（The New Daily）報導，英國王室威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦按照往年傳統...

真實人生／美國菁英教育養成的沙國公主當駐美大使 修補美沙關係打臉質疑

沙烏地阿拉伯的瑞瑪公主（Princess Reema Bandar al-Saud）自幼成長於美國首府華盛頓，除受美式菁英教育，家中往來的賓客都是外交圈名人。五年前她承襲父業，擔任駐美大使，美國前國務卿鮑爾給她的建議令她震驚：「如果你想成為你父親，你會失敗。」這位外界少有機會認識的公主，如何以其菁英背景，闖過政治生涯的重重難關？

【專家之眼】英國德國大PK：輕稅福利好，憑什麼？

英國曾經是福利國家，但現在還是嗎？看一看就知道。

民調：超半數德國人認為選項黨政客普遍不如其它黨政客可靠

4月24日，德國司法部門宣布，已對極右翼德國選擇黨（AfD）歐洲議會選舉首席候選人克拉（Maximilian Krah）展開了兩項初步調查。克拉被指控在擔任歐洲議會議員時，為俄羅斯和中國工作並收受了報酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。