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基市議會訪日 參加姊妹市「吳港祭」 相約中元祭再見面

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供

基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。童子瑋說，吳港祭跟基隆中元祭一樣，都展現地方文化特色，他很感動能在日本體驗重要慶典，同時邀請日本友人今年到基隆參加中元祭，感受台灣文化資產的魅力。

廣島吳市是港口城市，早期發展海軍工業，著名的大和艦就是在吳市建造。二戰期間，吳市幾乎被摧毀，直在1955年才又逐步恢復工業、文化和旅遊業，再次朝發展成為工業港口邁進。地方人士籌辦吳港祭，希望更多人藉大規模遊行看見吳市，促進發展，已成為吳市最大的節慶活動。

童子瑋和張芳麗、連恩典、陳明建、洪森永、陳宜、鄭文婷、張顥瀚、施偉政、張之豪、許睿慈、陳軍佐、曾怡芳13名議員，今天一起參加吳港祭遊行。張芳麗說，吳港祭很像基隆的中元祭，遊行隊伍非常熱鬧，民眾回應也很熱情，最特別是當地的孩子大方參與，還會帶動氣氛，讓整座城市都動了起來。

今年的吳港祭日期是日本黃金周的第1天，遊行隊伍人數約3000人，會場共有3個舞台，舞台間有許多服裝、雜貨、國際食品等攤位，營造熱鬧的節日氣氛，舞台上則有日本海上自衛隊樂隊和其他樂隊演出。

童子瑋說，去年的基隆中元祭，吳市就有代表團來台參加。今天市議會訪問團回訪，在吳市重聚，並在吳港祭感受到吳市蓬勃的活力與深厚的歷史文化。吳港祭透過民眾踴躍參與，讓更多人了解吳市這座城市，就像動畫《謝謝你，在世界的角落找到我》作者的形容詞，「由古至今，充滿陽剛兼撫媚的不可思議城市。」

基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
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基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供
基隆市議長童子瑋帶領議員團訪日，今天參加基隆市的姊妹市、廣島吳市的「吳港祭」。圖／童子瑋服務處提供

中元祭 基隆 日本

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