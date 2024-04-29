白血病男童見藍寶堅尼難忘懷 母發文尋車主結局暖心引淚

不少男生都對跑車情有獨鍾，馬來西亞1名男童患有白血病，日前於路上看見1輛黃色藍寶堅尼（Lamborghini）超跑，很感興趣拍下照片，希望有機會能成為乘客。其母親為能完成兒子心願，故於網上貼圖尋人，希望藍寶堅尼車主可以載兒子一程，甚至懇求「能站在車旁拍照也好」。皇天不負有心人，車主朋友看到貼文，協助安排見面，男童可一圓坐跑車心願，他更分享兩人離別時片段，令人感動。

綜合馬來西亞媒體報導，當地1名母親於社交平台Facebook專頁「Orang Wangsa Maju」發文，並貼上圖片，尋找1名黃色藍寶堅尼的車主。她育有2名兒子，其中1名8歲兒子患有白血病，兒子於4月18日下午4時30分左右，見到圖中藍寶堅尼跑車。兒子對這輛跑車很感興趣，滂沱大雨下仍堅持拍照，希望有機會成為乘客，「我兒子一直對這輛跑車念念不忘，為了滿足他願望，我希望能夠找到這輛車的主人」，並尋問有否網民認識車主，懇求「能站在車旁拍照也好」，至少完成他的小小心願。

貼文在網上廣傳，跑車車主的朋友看到貼文後​​，隨即聯絡對方，最終成功完成男童心願。車主友人分享雙方見面時，該母親指2名兒子都對跑車很有興趣，而其中患白血病的男童正在吉隆坡中央醫院接受治療，車主聽後動了惻隱之心，一度輕撫男童的頭。眾人共進晚膳後，車主便載同2兄弟在他的店舖附近兜風，最後不忘拍照留念。

車主友人在TikTok帳號「mikaelhidayat」上傳雙方離別時片段，片中可見，該母親正載着2兄弟離開，他們依依不捨向車主揮手道別，車主亦揮手回應。事後車主對鏡頭舉起姆指，更作出擦淚動作。不少網友對此表示感動，大讚車主善心，達成2兄弟乘坐夢寐以求跑車的願望。

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文章授權轉載自《香港01》