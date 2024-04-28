印度山城藏「西藏兒童村」 成流亡藏人文化傳承基地

西藏兒童村（TCV）總部位於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala），它是一所寄宿學校、一座藏人社區，更是一個傳承西藏文化與延續藏族身分認同的基地。

群山環繞、空氣清新，還不時傳來藏語的朗讀聲。從幼兒園到12年級，西藏兒童村總部現有1000多名學生，如果加上分布在印度其他藏人聚落的另7所主要學校，系統內的學生大約5500人。

西藏兒童村是一個非營利及慈善組織，主要依靠國際援助、校友回饋及民間善款來維持運作。校方人員表示，台灣也是主要捐款來源之一。

校長索南席曲（Sonam Sichoe）23日向來訪的媒體團介紹：「我們為學生準備了一個家。這裏不只是一所學校，而更像是一個社區。學生們一起就寢、一起用餐，生活在一起，就像朋友、家人、兄弟姐妹一樣。」

1970年10歲的索南席曲隨家人逃來印度，自己就是西藏兒童村學校的校友。

除了教室以外，西藏兒童村設有住宿區，學生們課後學習洗衣、清潔環境、烹飪等生活技能，而住所的外型與內部隔間，均採傳統藏式格局，讓學生們即使身在異域，也能體驗在家鄉的生活。

根據校方簡介，中國人民解放軍1959年進入西藏，逾100萬名藏人在戰火中喪生，大約10萬藏人追隨精神領袖達賴喇嘛出逃至印度，其中許多是已經失去家人的孤兒。

達賴喇嘛見到藏族兒童的惡劣生活狀況，決心設置兒童收容中心，給他們更好的照顧。1960年，「西藏難民兒童託管所」成立，只有51名兒童，隨著教室與宿舍不斷增加，1972年轉型為「西藏兒童村」。

從創建以來，已有5萬2000多人從西藏兒童村系統的教育機構畢業，包括職業訓練中心和達賴喇嘛高等教育學院。

校方人員說，在中國政府持續漢化西藏的情況下，傳承西藏文化與延續藏族身分認同，成為西藏兒童村的重要任務。

因此，除了現代化教育課程如數理、文史、英語、印地語等科目外，校方從幼兒園開始就以藏語授課，同時搭配藏人的傳統文化活動、舞蹈及音樂、西藏佛教教義等，為新生代藏人傳授西藏文化價值。

由於從西藏出逃的風險增加，西藏兒童村已很少招收來自西藏的學生，多數來自印度藏人社區，以及喜馬拉雅地區如尼泊爾的藏裔學生。此外，一些已移民外國的藏人，也會在寒暑假時把小孩送來短期寄宿。

索南席曲說：「興辦這所學校的目的是為保存我們的文化，這是達賴喇嘛尊者交付的任務。」