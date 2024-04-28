德國青年在擔心、不滿什麼？研究曝「悲觀的年輕人正在右轉」

本周發布的一項研究顯示，德國年輕人比以前更有可能投票給極右翼的德國選項黨（AfD）。《2024年德國青年》研究報告的作者說，30歲以下的年輕人對自己的社會和經濟狀況越來越不滿意，對未來繁榮的擔憂正在推動他們轉向右翼。

選項黨標志性議題是強硬的反移民立場，數據顯示，移民問題是年輕人的主要關注點之一。

調查數據顯示了什麼？

在2000名14至29歲的年輕人中，約有22%的人表示，如果他們現在就能在議會選舉中投票，他們打算投給選項黨。研究稱，這一數字是兩年前的兩倍多。2022年，只有9%的年輕人表示他們將投票支持選項黨，而去年這一比例為12%。

調查顯示，18%的青少年和年輕成人會投票給綠黨，低於2022年的27%。

以商業和經濟為重點的自民黨（FDP）的支持率從19%降至8%，而中左翼的社民黨（SPD）則從14%降至12%。

保守派基民盟/基社盟的支持率從16%上升到20%，而新的左翼民粹主義者薩拉·瓦根克內西特（Sahra Wagenknecht）的聯盟支持率為5%。

年輕人擔心什麼？

今年1月和2月進行的在線調查發現，與前幾年相比，德國年輕人越來越不滿意，尤其是對他們的社會和經濟狀況。

報告作者說，在新冠疫情之後，通貨膨脹、高房租、烏克蘭戰爭和中東戰爭以及社會分裂等造成的經濟和政治憂慮，佔據了社會議題的中心位置。

調查顯示，年輕人對氣候變化的擔憂正在減弱，但對通貨膨脹、經濟和老年貧困等問題的擔憂卻在增加。

年輕人尤其擔心通貨膨脹（65%）、住房昂貴（54%）、老年貧困（48%）、社會分化（49%）以及移民和難民潮增加（41%）。

調查顯示，對政治局勢的不滿程度很高，右翼民粹主義態度的可能性也在增加。

報告作者赫爾勒曼（Klaus Hurrelmann）說：「我們可以說，年輕人明顯右轉了」。

他說，在聯合政府，即由社民黨、綠黨和自民黨組成的所謂「紅綠燈聯盟」，各政黨的支持率持續下降的同時，選項黨卻尤其受歡迎。

而選項黨下屬青年組織「青年選項」（Jungen Alternative，簡稱JA）已在2023年被德國國內情報部門從涉嫌極右組織升格為「定性極右組織」。

（德新社、基督教通訊社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】