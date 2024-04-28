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聚沙成塔認識自己 「巨人的筆記」化紀錄為力量

中央社／ 台北28日電

資訊洪流時代，「筆記」是人人必須了解的顯學，韓國紀錄學家金翼漢不藏私在新書「巨人的筆記」，分享實踐近30年、變身「成長型人類」的紀錄法，將隱性知識轉換成顯性知識。

金翼漢畢業於首爾大學韓國史學系、東京大學歷史研究所，目前是明知大學紀錄與資訊科學研究所教授、韓國紀錄學會與韓國國家紀錄研究所所長。

在擔任紀錄學者的25年來，金翼漢努力向大學、政府、社會傳達紀錄的重要性，目前經營有逾30萬追蹤者的YouTube頻道「金教授的三件事」。

金翼漢在前言分享，紀錄很單純，就是記錄每天的自己，只要把個人的想法、經歷、感受等全都記下來，就能得知自己最重視哪些東西。統整內容後，留下來的就是紀錄，留下紀錄，人生就會變得容易。曾視為問題的事情從此沒什麼大不了，煩惱也都會迎刃而解。

「侏儒站在巨人的肩膀上，就能看得比巨人更遠。」金翼漢認為紀錄亦然，如果把自己留下來的紀錄當成墊腳石，便能站到最高點，成為巨人。

舉例來說，許多人不知道自己努力賺錢是為了什麼，金翼漢鼓勵讀者透過書寫，與自己的慾望對話。

第1是「寫下自己現在的期望」，利用空檔或睡前，試著書寫內心想法，心情難受也可以寫下來，指責也無所謂，反正沒人會看見，就放心寫下來，或許會發現潛藏在內心的想法。金翼漢強調「練習絕對有必要」，實行一週後，就能開始看見真實的自己，思緒會變得具體。

第2則是「進行面具判斷」，金翼漢分享，人在一生中扮演的角色很多，比如子女、父母、上班族等，有時戴著各種面具，以至於無法活得像自己、內化別人期望，錯認為自己的期望等。

金翼漢邀讀者試著寫出以下3件事：「讓我戴上面具的是誰？父母、另一半、子女、職場、還是社會，他們對我的期望又是什麼？最後，為了達成那個期望，我費盡心思做了什麼？」

他認為進行面具判斷，比較自己現在的期望和戴著面具扮演的角色，就會明白接下來該怎麼做，明確得知人生中該捨棄什麼、兼顧什麼、追求什麼，「這就是獲得自由的起點」。若客觀看待自己的現況，明白藏在內心的欲望，就會看清阻礙前路的界限。

人生 父母

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