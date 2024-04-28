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倫敦台灣飲食文化節 家鄉小吃傳遞人情味

中央社／ 倫敦27日專電
體驗台灣Experience Taiwan飲食文化節今天在倫敦舉行，現場有鹹酥雞、刈包、炸醬麵、牛肉麵等各式美食，也有來自台灣的茶葉、面膜、航空公司等進駐，將台灣美食與文化推廣給各國民眾。本報資料照片
體驗台灣Experience Taiwan飲食文化節今天在倫敦舉行，現場有鹹酥雞、刈包、炸醬麵、牛肉麵等各式美食，也有來自台灣的茶葉、面膜、航空公司等進駐，將台灣美食與文化推廣給各國民眾。本報資料照片

體驗台灣Experience Taiwan飲食文化節今天在倫敦舉行，現場有鹹酥雞、刈包、炸醬麵、牛肉麵等各式美食，也有來自台灣的茶葉、面膜、航空公司等進駐，將台灣美食與文化推廣給各國民眾。

這項活動由台灣旅英學生總會與英國台灣商會合辦，吸引大批民眾參加，有人大排長龍等著購買上述台灣美食，旅英僑民直呼：「好像回家了！」雖然等待時間漫長，但能在異鄉品嚐到家鄉味，非常難得。

台灣新創茶葉品牌SUUR表示，這是第一次將產品在英國曝光，尚未擺攤時就有人來詢問產品，很意外有不少外國人對台灣茶葉感興趣，相當開心有機會能透過本次活動將家鄉特產推廣到國外。

長期外銷台灣米的廠商「米屋」透過本次活動推廣台灣的好米，現場除了展出具特色的白米禮盒，也提供麻油雞飯試吃，讓倫敦民眾在冷冷的天氣中感受台灣傳統美食的溫暖。

主辦方表示，今年與英國台灣商會合作，為吸引更多外國人來參加，首次招商小吃以外的商家，例如茶葉、台灣米、面膜與航空公司等，希望能藉由MIT品牌展現台灣各方面實力。籌備過程順利，並獲得當地政府支持。現場人潮超乎預期，除了台灣民眾外，也有不少外國人到場支持，體驗來自台灣美食的魅力與濃濃的人情味。

外國人 美食 茶葉

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