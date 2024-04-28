世界美食排行榜出爐！台灣位居第17名「慘輸英國」 網難忍：被歸類為中國菜

image source:示意圖／ChatGPT

文／姜雅馨

你喜歡吃台灣美食嗎？日前英國網站針對24個國家中逾2萬5千人進行調查，最終將34個國家進行美食排行，其中台灣位居第17名，最喜歡台灣菜的國家、台灣人最喜歡的世界美食也跟著曝光，引發網友熱烈討論。

世界最受歡迎美食曝光！義大利、中國、日本搶下前三名

英國國際網路調查與數據分析公司《YouGov》曾於2019年發布「世界最受歡迎的美食」，針對24個國家逾2萬5千人進行調查，詢問民眾34個國家美食吃過哪幾樣、喜歡還是不喜歡，其中披薩、義大利麵等義大利菜最受歡迎（84％），99%義大利人非常享受義大利美食，吃過義大利菜的西班牙人、法國人也很喜歡，對義大利菜印象最差的則是中國人。

僅次於義大利菜的是中國菜（78％），95％中國人喜歡品嚐中國菜，新加坡人、香港人也特別喜歡，對中國菜印象最差的是沙烏地阿拉伯人、印尼人；第三名則是日本菜（71％），94％日本人喜歡品嚐日本菜，新加坡人、香港人也愛吃日本菜，沙烏地阿拉伯人則對日本菜最不感興趣。

最後吊車尾的則是芬蘭菜（四捨五入為32％）、秘魯菜（32％），由於該份調查受訪國家包含芬蘭、不包含秘魯，94％芬蘭人喜歡芬蘭菜足以佔據相對優勢，若是秘魯人加入評論，那麼芬蘭菜排名就有可能會墊底。

此外，日本人是所有受訪國家中最嚴苛的美食評論家，34個世界美食中高達23個分數低於50％，吃過沙烏地阿拉伯菜的日本人僅有11％表示喜歡，試過某種外國美食的日本人，平均僅有39％表示喜歡；相較之下，菲律賓人對外國美食接受程度較高，試過某種外國美食平均67％表達喜歡。

從數據上也可以發現，雖然91％英國人認為英國菜好吃，不過其他歐洲國家卻只有不到一半的人表示同意，德國人、西班牙人、丹麥人和法國人嘗試英國菜後只有25％至28％表示喜歡，日本人甚至只剩20％表示喜歡，但在接受調查的15個非歐洲國家中，有11個國家民眾表示喜歡英國菜，其中又以新加坡和澳洲最為喜歡。

▲英國網站《YouGov》日前公布世界美食排行榜。

image source:翻攝《YouGov》

台灣菜慘輸英國菜？網分析原因：可能被歸類為中國菜

加拿大約克大學（York University）副教授沈榮欽在臉書轉貼該則文章，指出台灣菜輸給中國菜、日本菜、泰國菜、印度菜、土耳其菜、韓國菜、希臘菜、越南菜、香港菜、德國菜及英國菜，排名位居第17名。最喜歡台灣菜的前五名依序為台灣人、香港人、新加坡人、菲律賓人及日本人，最不喜歡台灣菜的前五名依序為沙烏地阿拉伯人、瑞典人、丹麥人、挪威人及義大利人；台灣人最喜歡的世界美食前五名依序為台灣菜、日本菜、中國菜、義大利菜及香港菜，最不喜歡的世界美食前五名依序為沙烏地阿拉伯菜、芬蘭菜和祕魯菜（三者並列）、菲律賓菜和黎巴嫩菜（兩者並列），不過台灣人接受外國食物程度僅次於菲律賓人、新加坡人和澳洲人， 排名第四名。

網友對於世界美食排名紛紛表示懷疑，「好奇『台灣菜』的定義」、「英國排在台灣之前，這資料就沒有參考價值」、「受訪者大多沒吃過吧？憑知名度想像」，還有人指出「我猜義大利人不喜歡台灣小吃是因為我們常常把披薩上加一些奇奇怪怪的東西」、「台灣人對秘魯菜有誤會，秘魯菜很好吃」、「黎巴嫩菜很好吃耶，但台灣很少有機會吃到，要普遍的民眾如何評斷喜不喜歡」、「台灣和沙烏地阿拉伯互相討厭很公平啊」、「台灣還有一個很擅長的，就是把各類外國菜餚變成台灣版，相對更容易接受」、「可能是被『臭豆腐』給拉低分數的？」

還有網友分析，「台灣菜的普及度在國外相較很低，沒吃過好吃的台灣菜應該比例很高」、「台灣很多菜在外國人眼裡似乎是中國菜，尤其需要下功夫酒樓菜色與宴客菜，曾經看過有九七以前住過香港的英國白人，吃台灣婚宴流水席以為是香港菜」、「也可能是受歡迎的料理被歸類為中國菜」、「台灣的菜好吃往往需要新鮮，也就是不適合慢慢吃，這就少了一些優雅和從容。另一點則是，我們不愛調味過重或是過多的辛香料，這對外國人來說，辨識度就不夠高。最後就是視覺了，台灣美食不注重擺盤，透過拍照分享的影響力就很低。結論就是，台灣美食的優點不易行銷，適合識貨的人吃」、「台灣美食輸在讓人有選擇障礙，英國菜不會」、「這有些疑點，如果受訪的人是在他們自己國內吃台灣菜，那毫無疑問會很難吃，至少我在日本吃過號稱台灣的食物9成都很牙敗」。

台灣美食近一年熱門關鍵字有哪些？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「台灣美食」近一年熱門關鍵字，可以發現肯德雞蛋塔、酷繽沙、切仔麵、台北牛肉麵、新竹牛肉麵、台中牛肉麵、永川牛肉麵、小蒙牛、永心鳳茶、大溪豆干、酷必捲、極奢奶茶、松鶴拉麵、王記芋丸、寶珍香桂圓蛋糕、蕭師傅花生糖、阿泉爌肉飯、車路口肉羹、老全豬血麵線、黃家地骨露、林聰明沙鍋魚頭、依蕾特布丁、依蕾特、黃家蝦捲、西羅殿牛肉湯、廖記米糕、前金肉燥飯、侯記鴨肉飯、鄧師傅功夫菜、三韻奶茶等。

台灣從北到南都有知名美食，除了肯德雞蛋塔、全家酷繽沙、切仔麵、牛肉麵、小蒙牛、永心鳳茶之外，還有桃園大溪豆干、台中酷覓咖啡酷必捲、紅濃紅極奢奶茶、松鶴拉麵、彰化王記芋丸、寶珍香桂圓蛋糕、蕭師傅花生糖、阿泉爌肉飯、車路口肉羹、老全豬血麵線、黃家地骨露、嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南依蕾特布丁、黃家蝦捲、西羅殿牛肉湯、高雄橋頭廖記米糕、前金肉燥飯、侯記鴨肉飯、鄧師傅功夫菜都榜上有名，龜記和蜜蜂工坊攜手推出三韻奶茶也受到網友關注。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月25日至2024年04月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣美食』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。 *註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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