花店老闆破例同意貨到付款！行動不便客致謝「最後一次送花給老婆」 上千人淚崩

日前馬來西亞一間花店女老闆接到一通電話，一名老人家表示已經選定花束想購買，但因為不會使用網路銀行轉帳，請求她接受貨到付款，起初女老闆不想破例，但在丈夫協助下仍送花到顧客家，不過抵達現場後才發現老人家行動不便且身體不適，頻頻向女老闆致謝說「這是最後一次送花給老婆」，令她為之動容，並感動直呼「我想這一幕我一輩子都不會忘」。

該名花店老闆在臉書發文分享一樁暖聞，日前她接到一名老人家電話，對方表示想在老婆生日當天送花給老婆，已經選好花束款式，但不會使用銀行轉帳，請求女老闆接受貨到付款，讓他使用現金結單，「一開始我是拒絕的，因為我的店沒有貨到付款服務。他說自己60多歲不會轉帳，問我可以不可以幫忙，我還是拒絕了」。

女老闆強調之前有嘗試貨到付款，但遇到多起不付錢案例，讓花店蒙受損失，才取消貨到付款服務。後來這位老人家再打第3通電話詢問花店地址，稱自己可以叫車到花店取貨，女老闆感受到他的迫切心情，並向老公提起此事，老公則說可以開車載她去老人的住處。

不過依照地址抵達現場時，卻沒看見老人家本人，反而是老婆先出來笑著打招呼，令女老闆感到奇怪。一直到進門後才發現原來老人家行動不便，且身體不適，「這時候uncle（老人家）才慢慢走出來和我說謝謝，這是他最後一次送老婆花了，因為身體不太ok。這時候他老婆還是笑著是開心的」。

這一幕令女老闆為之動容，當下不知所措頻頻回覆「開心就好」，不過一上車就忍不住淚崩，沒想到一次破例接受貨到付款，可以看到這幕永生難忘的溫馨場景，「人生無常，好好珍惜當下，我想這一幕我一輩子都不會忘」。

貼文曝光後引發社群熱烈討論，吸引超過9000名網友按讚，許多人感動留言，「謝謝妳幫uncle完成心願」、「希望他下次能和太太一起出現在妳的店裡，健健康康的」、「讀到我泛淚，願uncle還可以送很多很多次花，幸好妳有接到uncle的單」、「看到妳的文章真的直接看哭了，uncle說的話好感人，希望這位uncle可以恢復健康，繼續陪伴妻子、繼續相伴相守」。