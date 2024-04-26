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環球小姐選美組織：沙烏地有望出現首位參賽佳麗

中央社／ 利雅德26日綜合外電報導

環球小姐選美組織本週表示，今年可能會有首位沙烏地阿拉伯佳麗參賽。沙烏地一名時裝模特兒兼網紅上個月曾聲稱已獲選代表國家出賽。

環球小姐選美組織（Miss Universe Organization）國際關係協調員溫達（Maria Jose Unda）在聲明中向法新社表示，該組織「正就潛在主辦單位是否具備資格取得沙烏地阿拉伯的特許經營權，進行嚴格審查」。

她說，「我們很快會就沙國國家總監一事做出決定」，並指下屆比賽9月在墨西哥登場前，沙國「可能」推出一名佳麗參賽。

她強調，依照程序須由國家總監舉辦沙國環姐選美比賽，選出一名代表前往墨西哥參賽。

在此之前，沙國模特兒卡塔尼（Rumy al-Qahtani）上月底在Instagram發文向數以十萬計粉絲宣布，她「很榮幸」代表沙國參加即將登場的環姐選美比賽，消息一出在網路上引起轟動。

隨文附照顯示，27歲、出身首都利雅德的卡塔尼身穿一襲綴滿亮片洋裝，手持印有白色古蘭經教諭的綠底沙國國旗。

但環球小姐選美組織不到一週內就發布聲明指出，卡塔尼貼文「不實且具有誤導性」，並表示沙國並未進行任何選拔程序。

在沙國實質統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）設法吸引觀光和投資之際，若真能派出佳麗參賽，將象徵沙國朝向致力淡化極端保守形象再邁進一步。

卡塔尼在家中接受法新社訪問時重申，正就參賽進行「磋商」，但拒絕提供更多細節。

「環球小姐委員會有跟我聯絡，要我代表沙烏地阿拉伯。當時磋商於齋戒月期間展開，我無法作出回應。我們還在磋商，希望會有圓滿的結局。」

沙烏地阿拉伯 選美

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