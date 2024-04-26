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烏克蘭農業部長列貪汙案嫌犯 澤倫斯基知名閣員首例

中央社／ 基輔26日綜合外電報導

烏克蘭農業部長索爾斯基被控涉入一起非法取得價值約700萬美元（約新台幣2億2800萬元）國有土地的案件，遭到貪汙調查。法官今天下令將他羈押，其後他交保獲釋。

索爾斯基（Mykola Solsky）遭控的案件發生在2017至2021年間，是在他2022年3月開始擔任農業部長之前。他否認相關指控，並對路透社表示他已支付法官訂的7570萬荷林夫納（hryvnia，烏克蘭貨幣）（約新台幣6256萬元）保釋金額。

索爾斯基已於昨天請辭，但在烏克蘭國會審核他的辭呈前，技術上來說他仍擔任農業部長。他是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）任命的有知名度部長當中首位在貪汙案中被列為嫌犯。

法官今天稍早裁定，索爾斯基羈押至6月24日，等待檢方調查判定是否將他正式起訴並交付審判。檢察官昨天在開庭時表示，索爾斯基面臨的指控最高可判處12年徒刑。

烏克蘭2022年2月遭到俄羅斯全面侵略後，穀物的黑海出口航線遭封鎖、農田間散落地雷且大量農田被占領，於是不斷努力要讓穀物產業維持下去，而現年44歲的索爾斯基一直是核心的推動人物。

台幣 澤倫斯基 烏克蘭 貪汙 農業部

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