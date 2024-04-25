135年來首遇！巴黎「紅磨坊」風車葉片掉落 幸無人受傷
法國消防人員今天告訴法新社，巴黎數一數二著名的地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片在夜間掉落，所幸未造成任何人員受傷。
法新社報導，巴黎消防人員說，目前沒有進一步坍塌的風險。這起意外發生原因尚待釐清。
紅磨坊座落於巴黎北部，有獨特的紅風車葉片，是巴黎最多人造訪的地標之一，以現代康康舞的發源地聞名。
根據社群媒體上的照片，紅磨坊的風車葉片掉到下面街道上，有些地方顯然是因為落地撞擊而有些彎折。
一名紅磨坊不具名人員說：「歌舞表演技術團隊每週都會檢查風車機械裝置，沒有發現任何問題。這是自1889年10月6日歌舞表演首次開業以來，第一次發生這樣的事故。」
巴黎將於7月到8月舉辦奧運，這起事故將增添外界對於巴黎是否準備好接待大批人潮湧入的擔憂。
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