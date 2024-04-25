葡總統正視殖民史 籲負奴隸制賠償責任

歐洲殖民時代販賣非洲奴隸猖獗，葡萄牙總統最近呼籲國家應為殖民歷史負賠償責任！葡萄牙在殖民時代，曾販運近600萬名非洲奴隸，迫使其從事巴西咖啡種植園的工作，如今，德索薩成為首位要求該國面對殖民歷史的葡萄牙總統。對此，巴西人權部長給予肯定，並積極與葡萄牙商討賠償作為。

葡萄牙要承擔責任

《路透社》報導，葡萄牙總統德索薩30日宣布，該國應重視跨大西洋奴隸貿易和殖民時代所犯下的罪行，並對此負起必要的賠償責任，以及尋求其他方法來彌補過犯，面對歷史，「葡萄牙必須付出代價。」

去年，德索薩於紀念活動上表示，葡萄牙針對歷史過犯不應只有道歉，因為道歉是最容易的事情，重要是「為其過去的罪行承擔責任。」德索薩是首位以葡萄牙總統身分，建議其國家針對殖民時代的奴隸政策道歉的國家領導人。

歷史上，歐洲殖民者至少綁架了1250萬非洲人，其中，葡萄牙販運近600萬名非洲奴隸，成為販運最多非洲奴隸的歐洲國家。至今，葡萄牙未能正視歷史過去，而其學校教育中也很少提及葡萄牙在跨大西洋奴隸制中所扮演的角色。

德索薩獲巴西肯定

《半島電視台》指出，回顧跨大西洋奴隸貿易的歷史，葡萄牙殖民者迫使數百萬非洲奴隸前往殖民地巴西，從事咖啡種植園的奴役工作，甚至也剝削了巴西的原住民。

對此，巴西人權部長阿爾梅達肯定德索薩願意正視歷史錯誤，並表示，巴西當前仍持續遭受奴隸制遺留問題的影響，而葡萄牙總統對不平等社會邁出極其重要的一步。

《非洲新聞網》提及，巴西已與葡萄牙政府聯繫，希望在商討賠償作為中提供協助。

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