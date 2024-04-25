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導演領432萬補助拍「真槍實彈」性愛電影 蘇格蘭文創挨轟失責

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女性導演申請公部門補助，拍攝一電影作品，卻公開徵求成年女性表演「真槍實彈」性愛動作，引發輿論撻伐。此為拍攝電影示意圖。 圖／Ingimage
英國一名女性導演申請公部門補助，拍攝一電影作品，卻公開徵求成年女性表演「真槍實彈」性愛動作，引發輿論撻伐。此為拍攝電影示意圖。 圖／Ingimage

英國一名女性導演兼藝術家萊昂妮·雷·加森（Leonie Rae Gasson），其2022年的電影作品計畫《韁繩》（Rein），因獲得英國公部門蘇格蘭文創（Creative Scotland）23,219英鎊（約台幣92萬）的補助，隨後又透過公開融資獲得近85,000英鎊（約台幣340萬），共約432萬台幣的補助，讓作品得以進行。未料卻因大量不符原本審查資格時所提供的創作內容，包括有薪聘請女性以「真槍實彈」的方式當場演出露骨性愛畫面，且限定必須「斗內」才能觀看，讓英國民眾和女權團體為之撻伐，蘇格蘭文創因此緊急撤銷對《韁繩》作品專案的補助金額。

根據英國《BBC》報導，作品計畫《韁繩》是一長達45分鐘的電影作品，原意在跳脫人們對性愛的想像，轉而對性「積極地探索」。包括觀眾會被邀請來觀看「藏在樹林裡的爸爸」，和「光著屁股的戀人在草叢中嬉戲」的表演。

作品執行期間，導演還公開徵求成年的女性，也歡迎性工作者，每人可日領270英鎊（約台幣1萬800元)，必須演出一段長達9分鐘的性愛露骨表演，這當中也包括女性必須「真槍實彈」上陣表演性愛，且只開放給「斗內」（贊助）的支持者觀賞。

導演更聲稱，這項影片拍攝計畫的末尾是一段在英國秘密洞穴裡的性愛派對實景。該作品預計於2025年完成。

蘇格蘭文創因此在3月緊急撤銷對《韁繩》的補助款項，並表示該專案補助的創作內容與原本申請時發生變化。蘇格蘭文創強調，基於合約規定，「未經事先書面許可，不得對專案進行任何更改」，且接受者必須執行初始申請中規定的計畫。

儘管如此，仍止不住英國民眾對此事的撻伐。包括英國政治人物在內，都認為文創單位應把關內容，對此計畫的情色內容居然一無所知，有失責之嫌；而女權團體則認為，導演似乎將性行為帶往一種極不健康的方向。但女導演萊昂妮仍透過媒體為其作品《韁繩》辯護，認為這僅是一場實驗性的性行為藝術。

性愛 藝術家 蘇格蘭

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