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台灣模型達人國際賽獲佳績 熱情來自懷舊情懷

中央社／ 柏林25日專電

台灣模型達人在匈牙利的模型大賽中獲得2座全場最佳獎盃、6面金牌及2面銀牌，展現台灣模型玩家與世界比肩的創作能力。代表團團長樊成彬表示，「它（製作模型的熱情）來自一種情懷」。

匈牙利莫雄馬札爾古堡舉辦的莫雄堡模型大賽（Moson Model Show）已超過四分之一世紀，為模型玩家的年度盛事，每年吸引全球數千名模型製作好手參賽，本屆比賽共有來自47個國家、924位選手帶來3021件作品，角逐多個獎項。

台灣代表團選手由「台灣國際模型公開賽」和「台中威藝盃」的優勝者組成。台灣模型公開賽主辦人樊成彬作為代表團團長，他告訴中央社記者：「選手中不僅有青年才俊，也有許多資深的模型製作者，我們的目標是透過國際賽事提升自己的技術和創新能力，並與世界各地的頂尖選手進行交流和學習。」

本次比賽中，台灣選手李國緯以「冥想與成就」作品在民用車輛大師組贏得全場最佳獎盃及金牌，其創意和技術被國際評審高度認可。另一位選手陶宣熙則以作品「小花」在科幻大師組奪得全場最佳獎盃和金牌，展示台灣在科幻模型領域的強大創造力。

此外，著名微縮模型大師鄭鴻展則以作品「暗夜天堂」獲得人物場景大師組金牌；關天童以「伊維特」獲得科幻人物大師組金牌，另一件作品「C.O.R.A.」獲得科幻人物胸像大師組金牌；李永丞有2件作品「蚊子」及「火龍」在未上色原型大師組獲得金牌及銀牌。

樊成彬個人則以紀念諾曼第戰役80週年之作品「卡寧頓」獲得經典軍事車輛大師組銀牌。

關於模型比賽的評審標準，樊成彬解釋：「評審通常會根據視覺美感、色彩運用、創意和技術精準度來評分。每個類別都有其專門的評分標準，但大體上，創意和技術的展示是所有類別中最重要的評分依據。」

他提到，做模型最不容易的地方在於需要極高的耐心，一件競賽級的作品需要至少半年的準備時間，這期間要持續改進和完善每一個細節，極耗費精力。

樊成彬也向記者分享模型製作對於許多人來說，是具有情感共鳴的。他表示，許多選手小時候經濟條件有限，只能選擇玩簡單的模型玩具，隨著時代的發展，雖有電動玩具、平板電腦等更多選擇，但對於許多成年人來說，模型製作帶有懷舊情感。

他們（模型選手）年幼時所擁有的玩具相對較少，製作模型成為了他們長大後的追求與興趣。樊成彬說，「我們在玩的，其實正是一種情懷。」

團團 金牌

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