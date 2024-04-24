曼谷極端高溫警報 體感溫度可能飆破攝氏52度
泰國氣溫飆升，當局今天對首都曼谷發布極端高溫警報，敦促民眾保護自身安全要待在室內。當地預報氣溫將達攝氏39度，體感溫度更可能會飆破「極度危險」等級的攝氏52度。
法新社報導，幅員遼闊的曼谷預報氣溫高達攝氏39度，酷熱指數（heat index）則會飆到被當局歸類為「極度危險」的攝氏52度以上。
酷熱指數也稱為體感溫度，意指同時將濕度、風速和其他因素納入考量後，人體對外部氣溫感受到的熱度。
曼谷巿政府環境主管機關在臉書貼文指出：「警報：今日酷熱指數達到『極度危險』。請避免戶外活動。當酷熱指數飆破攝氏52度，就歸類為極度危險。」
4月通常是泰國一年當中最熱、最潮濕的時候，聖嬰現象又加劇今年的情況。
泰國本週熱浪來襲，北部喃邦省（Lampang）22日高溫達到攝氏44.2度，直逼全國歷來最高溫紀錄的攝氏44.6度。
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