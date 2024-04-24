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聖嬰現象加劇極端酷熱 菲律賓民眾：熱到無法呼吸

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導

極端酷熱天氣今天肆虐菲律賓，迫使國內部分地區的學校暫停實體課程，當局還發布高溫警報提醒民眾減少在戶外的時間。

菲律賓最熱、最乾燥的月份通常是3月到5月，但聖嬰現象（El Nino）使今年的情況加劇。

菲律賓首都馬尼拉南方的甲美地省（Cavite）昨天「酷熱指數」（heat index）飆升至攝氏47度，當地一座濱海渡假村的60歲工作人員圖馬龍（ErlinTumaron）直呼「簡直熱到無法呼吸」。

法新社報導，菲律賓的酷熱指數將濕度納入考量，以衡量體感溫度。

圖馬龍說道，「我們的游泳池空蕩蕩，實在太意外了。你預期民眾可能會來游泳，但戶外高溫似乎使他們不願踏出家門半步」。

菲律賓氣象預報當局指出，國內至少30座城市的酷熱指數預計於今天達到「危險」等級的攝氏42度，或者更高。

氣象預報當局首席氣候學家索里士（Ana Solis）表示，未來幾天高溫持續攀升的機率為50%。

她向法新社說，「我們須減少在戶外的時間，並攝取充足水分，外出時要攜帶陽傘和帽子」。

她還提到，聖嬰現象是「極端酷熱」影響菲律賓許多地區的原因。

菲律賓約有一半的省分正陷入乾旱。菲國北部城市阿巴里（Aparri）昨天的酷熱指數達到攝氏48度，為全國最高，今天則預期會降至攝氏45度。

阿巴里市昨天的實際最高氣溫為攝氏36.4度，今天預計來到攝氏35度。在當地防災機構服務的維斯塔（Eric Vista）向法新社表示：「這裡十分炎熱。」

指數 菲律賓 馬尼拉

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