快訊

校長上班逛菜市場？ 撞見家長遭問地震災情竟回「還沒進校」

獨／南機場震災戶怨救助金「看得見吃不到」 北市府曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變性女選手與生理女同場較勁不公平？ 新研究指優勢「僅這點」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
由國際奧委會資助的一項新研究發現，變性女運動員的握力更強，但在跳躍力、肺功能與相對心血管適能項目，卻低於出生時性別為女性的運動員。這可能打破外界對於變性女與女性同場競爭，享有壓倒性優勢的刻板印象。圖為美國賓州大學變性女泳選手莉亞．湯瑪斯。路透／Abaca Press
由國際奧委會資助的一項新研究發現，變性女運動員的握力更強，但在跳躍力、肺功能與相對心血管適能項目，卻低於出生時性別為女性的運動員。這可能打破外界對於變性女與女性同場競爭，享有壓倒性優勢的刻板印象。圖為美國賓州大學變性女泳選手莉亞．湯瑪斯。路透／Abaca Press

由國際奧委會（IOC）資助的一項新研究發現，變性運動員的握力更強，但在跳躍力、肺功能與相對心血管適能表現卻低於女性運動員。這可能打破外界對於變性女與女性同場競爭，享有壓倒性優勢的刻板印象。

紐約時報報導，該研究也比較了男性與變性女的運動能力。研究作者之一、IOC醫學與科學委員會成員皮茲拉迪斯（Yannis Pitsiladis） 說，最重要的發現是，鑑於生理差異，「變性女性並非生理上的男性」。

已有社會輿論要求禁止變性女參與女子競賽，少數奧運項目也禁止變性運動員參賽。該研究則提出不同看法與數據，呼籲不要急於擴大禁令。紐時指出，隨著巴黎奧運與美國總統大選逼近，這場爭論可能會愈演愈烈。

本月出版的《英國運動醫學雜誌》刊登布萊頓大學這項通過同儕審閱的新研究，納入19名「順性男」（指性別認同與出生時被歸類的性別相同）、12名變性男，以及23名變性女、21名順性女。

所有參與者都從事競技運動或接受每周至少三次的體能訓練。研究人員說，所有變性女選手都至少經歷一年的抑制睪固酮和補充雌激素的治療。所有參與者都不是國內或國際比賽的運動員。

研究發現，變性女選手的握力大於順性女，但肺功能與相對最大攝氧量卻低於順性女。在一項測量下半身力量的跳躍測試中，變性女選手的得分也低於順性女與男性。

該研究承認存在一些局限，包括樣本量較小，以及沒有對參與者的變性過程進行長期追蹤。不過，正如過去研究所顯示，變性女選手跟順性女比起來確實有一項優勢：握力，即衡量整體肌肉力量的指標。

但運動科學教授皮茲拉迪斯說，運動成績的好壞取決於各種因素的組合，而非單一參數。

他說，男性運動員在經歷青春期後會長得更高更重，變性後必須「用更小的引擎乘載這個大骨架」。他以排球為例，變性女選手的「跳躍與攔網的高度將與之前不同」，「她們可能發現，整體而言表現沒那麼好」。

研究作者們因此警告，不要假設參加女子賽事的變性女運動員具有不可改變、不成比例的優勢，也建議不要採取「預防性禁令和排除運動資格」的做法，因為這並非基於特定運動項目的研究。

目前美國已有25州制定法律，禁止變性運動員參加青少女和女子比賽。

今夏巴黎奧運最受矚目的兩個項目：游泳和田徑，還有自行車運動，都禁止青春期是以男性狀態度過的變性女參賽。橄欖球以安全為由，全面禁止變性女參加，而那些獲准參加其他運動的變性女選手，往往面臨著更嚴格的睾固酮抑制規定。

研究顯示，變性女選手跟順性女比起來確實有一項優勢：握力，即衡量整體肌肉力量的指標。但運動科學教授皮茲拉迪斯說，運動成績的好壞取決於各種因素的組合，而非單一參數。圖為紐西蘭變性女舉重選手勞瑞爾．哈伯德。美聯社
研究顯示，變性女選手跟順性女比起來確實有一項優勢：握力，即衡量整體肌肉力量的指標。但運動科學教授皮茲拉迪斯說，運動成績的好壞取決於各種因素的組合，而非單一參數。圖為紐西蘭變性女舉重選手勞瑞爾．哈伯德。美聯社

巴黎奧運 變性 運動

延伸閱讀

網球／體壇奧斯卡「勞倫斯獎」5度獲獎 約克維奇追平費德勒

體操／世界盃多哈站李智凱鞍馬僅摘銀 無緣巴黎奧運門票

變性演技真的太扯！曹政奭「男扮女裝」激似2正妹女星　妖嬈機長放飛自我比女生還美

女星 X 運動員 CP+1！Lovelyz李美珠認愛小3歲J1聯賽球星

相關新聞

遭詐騙一大筆存款！74歲白髮婦持槍搶劫銀行 警方找上門卻見她老神在在

日前美國一間銀行突然遭到搶劫，嫌犯持搶威脅員工搶走約500美元（約新台幣1萬6），警方獲報抵達現場，並循線直搗嫌犯住所逮人，卻發現對方是一名滿頭白髮的74歲婦人，而該名老婦見到警方上門相當淡定...

「前輩學歷比我低吧」公司新人態度差還擺爛…老鳥幫擦屁股反被捅一刀

社會新鮮人追求良好的事業發展並非壞事，不過若因職場不如意而自暴自棄，甚至對份內工作不負責任，便可能造成公司其他人的困擾。最近有日媒報導，一位知名國立大學畢業的新鮮人不甘心未被大企業錄取，只能屈就於其他公司，因此對工作十分敷衍，更以貶低的語氣對前輩表示「學歷比我低吧」...

車商耍詐不交車 阿根廷男發狠long stay：不交車我不回家

阿根廷一名男子數月前向車商下訂買車，不料店家收了預付款以後，卻開始搞消失，遲遲不跟男子聯繫討論交車細節。男子為了逼店家面對，決定跑到車商的展示中心「long stay」，嗆聲「不交車、不離開」，後來車商無可奈何之下只好報警，請警方介入協調，而此事件也因社群媒體發酵，成了南美洲熱門新聞。

變性女選手與生理女同場較勁不公平？ 新研究指優勢「僅這點」

由國際奧委會（IOC）資助的一項新研究發現，變性女運動員的握力更強，但在跳躍力、肺功能與相對心血管適能表現卻低於女性運動...

禽流感再現！推升美日歐各地蛋價...有人開始囤蛋

2023年大部分時間都趨於平緩的蛋價，最近因為美國、日本和其他國家的養殖設施遭遇新一輪禽流感的威脅，又再次大漲。影響雞蛋...

斷訊5個月 最遠太空船「旅行家1號」傳回訊號

國家航空暨太空總署(NASA)表示，距地球最遠的太空船「旅行家一號」(Voyager 1)經「噴射推進實驗室」(JPL)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。