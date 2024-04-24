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英歸還18世紀澳洲長矛 保存原住民文化

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

18世紀英國人從澳洲原住民搶奪長矛，劍橋三一學院決定要將4根長矛正式歸還！格威加爾人的長矛象徵重要的原住民習俗，也是族人與祖先的聯繫管道，這次英國人決定歸還將恢復他們的傳統文化。專家指出，這些長矛是英國人與澳洲原住民接觸的第一個媒介。

英曾搶奪原住民長矛

BBC》報導，劍橋三一學院考古與人類學博物館將歸還澳洲18世紀原住民的4根長矛，而250多年前製作長矛的格威加爾人（Gweagal）直系後裔，也會出席劍橋三一學院雷恩圖書館的歸還儀式。

回顧歷史，奮進號（HMB Endeavor）於1770年抵達澳洲東部時，船長庫克中尉和科學家班克斯領導船員侵入格威加爾人的村莊，並搶奪有重大意義的40根長矛。隔年，英國海軍大臣桑威奇勳爵將這趟航行中的4根長矛捐贈給劍橋三一學院，而自1914年起，便開始在劍橋大學考古與人類學博物館展出。

拉彼魯茲當地原住民土地委員會廷伯里表示，這些長矛象徵格威加爾人的歷史及文化習俗，也是族人與祖先溝通的重要聯繫，而部落的長老多年來致力於將長矛所有權轉移給實際擁有者。

歸還長矛意義非凡

CNN》指出，劍橋三一學院重視大英帝國的複雜遺產和收藏，這是一項正確決定，尤其原住民示威人士帶給博物館許多壓力，促使博物館重新考慮藏品的來源，以及殖民主義的文化遺產。

劍橋三一學院考古與人類學博物館館長托馬斯表示，這些長矛意義非凡，它們是英國人從澳洲搶奪的第一批至今仍存在並有記錄的文物。古賈加基金會主任英格雷強調，這些長矛是英國人與澳洲原住民接觸的第一個媒介。

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劍橋 原住民 澳洲

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