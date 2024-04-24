上網訂披薩竟1個禮拜沒收到...她曬明細討拍遭眾人圍剿 最後結局超反轉

一名馬來西亞女子發文抱怨，日前在家上網訂了披薩，原本期待一小時內就能收到，結果遲遲等不到披薩，業者接單後就沒任何下文，她頻頻客訴也沒得到回應，甚至超過一個禮拜都沒收到披薩，怒控業者不負責任要求退款。不過貼文曝光後，有眼尖網友發現該女子的取貨單根本「沒選外送」，而是自取，才沒收到披薩，令網友紛紛轉而批評女子有夠奧客。後來女子也還原真相，解釋整起烏龍事件。

根據馬來西亞媒體《星洲日報》報導，連鎖披薩店臉書粉專評論區出現一則「有趣的客訴留言」，有女網友留言痛批業者服務很糟糕，她在4月10日於訂購系統買了披薩，畫面也有顯示預定成功，但之後遲遲收不到披薩，向業者客訴也收不到答覆，甚至超過一個禮拜都沒任何下文，令她超級傻眼，只好來粉專留言「直球對決」，要求業者退費。

該名女子到披薩業者粉專留言客訴，表示已經超過一個禮拜都沒收到她訂的披薩。圖／擷自臉書

該則貼文曝光後引發熱議，眼尖網友從明細截圖發現女子訂購根本沒選外送，而是選擇自取（Pickup），難怪她在家等了超過一個禮拜都等不到披薩，還上網發文反怪業者態度糟糕，紛紛留言開酸女子，「英文有待加强」、「到底是她等pizza，還是那個pizza在等她」、「我的尷尬癌到第六期了」、「腦子裡想著外送，手卻點了自取，自己擺了烏龍還不仔細檢查就直接投訴，哇塞...我是真服了」。

後來該名女子疑似刪除原來貼文，再發文解釋她知道選擇自取，也有根據明細中的地址到店面取貨，不過人到現場後，才發現這間店永久關閉，「更糟糕的是，我事先沒被告知關閉的消息，（業者）也沒任何嘗試通知我，或更新取貨地點，我打電話都沒人接聽」。女子表示，一個禮拜以來一直寄電子郵件給業者卻沒獲得任何回覆，才會到粉專客訴。

有網友則留言提醒女子，可能是她原本貼文「省略太多過程」，才會被其他人誤會以為她乾等了一個禮拜，建議直接澄清，「不然很多批評是因為妳看起來『不聰明』」。