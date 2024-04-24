TikTok風靡「10-2-20」跑步機減肥法 輕鬆2個月減掉5公斤

TikTok近期吹起一股「10-2-20」的運動風潮，宣稱只要用跑步機把坡度調到10，以2英里的時速（約3.2公里）走20分鐘，每週四次就能輕鬆減下5公斤。不少網友紛紛拍出自己實際執行的影片，引發討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，其實這股風潮已經是之前流行過的「12-3-30」的輕鬆改良版。本來應該是以坡度12、時速3英里（約4.8公里）走30分鐘。

健身教練溫特（Nicole Rauch Winter）表示，如果執行「10-2-20」搭配健康的飲食內容，就可以在6到8週之內減掉3-5公斤。美國北卡羅來納大學格林斯伯勒分校的運動機能學教授布魯克斯 （DeAnne Davis Brooks）表示，原本的「12-3-30」雖然看起來好像不難，但實際上強度很高，想要執行的人必須本身體型和體能夠好才能執行。

其實光是走路就是一項很好的有氧運動，不只能增強心肺功能和耐力，也不會傷害關節。梅奧診所資料也顯示，經常步行能有助於降低心臟病、糖尿病和中風的風險。

改良版的「10-2-20」跑步機法強度較低，仍能有很好的減肥功效，讓不少網友也紛紛拍片記錄自己實際執行的瘦身過程。不過專家建議，如果真的要減肥，除了運動以外，睡眠、飲食、處理壓力等生活習慣也都是很重要的影響因子，建議民眾要多方調整生活習慣，才能看見更好的效果。