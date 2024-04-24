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車商耍詐不交車 阿根廷男發狠long stay：不交車我不回家

聯合新聞網／ 綜合報導
由於車商遲遲不交車，男子便到展示中心抗議，不肯離開。圖擷自ODDITYCENTRAL
由於車商遲遲不交車，男子便到展示中心抗議，不肯離開。圖擷自ODDITYCENTRAL

阿根廷一名男子數月前向車商下訂買車，不料店家收了預付款以後，卻開始搞消失，遲遲不跟男子聯繫討論交車細節。男子為了逼店家面對，決定跑到車商的展示中心「long stay」，嗆聲「不交車、不離開」，後來車商無可奈何之下只好報警，請警方介入協調，而此事件也因社群媒體發酵，成了南美洲熱門新聞。

ODDITYCENTRAL報導，買車的男子阿韋拉多（Abelardo Usandivaras）在2023年12月時決定賣掉原本的卡車，換一輛新卡車。當時他阿莎力的直接付了預付款，本來簽約時車商保證會在120天內交車，但後來他卻怎麼樣都連絡不上車商。

阿韋拉多抱怨，他連負責人姓什麼都不知道，每次打電話到車商詢問，他們就只是不停轉接他的電話，最後還是沒有處理交車的問題。他甚至拿著1300萬比索（約48萬台幣）現金尾款到現場要直接交車，但對方卻一副他是鄉下人的樣子，想要他多付錢。

車商告訴阿韋拉多，以他之前支付的預付款金額，他們願意給他另一輛車，但如果是阿韋拉多本來訂的車款，他必須要多付錢才能牽車。阿韋拉多氣得跑到展示中心不肯離開，揚言他要待到交車為止才肯離開現場。

雖然後來警方介入將他請離現場，阿韋拉多也另外買了一輛2021年的二手卡車，但他對這個結果很不滿，準備把車商告上法院。他表示，因為通膨，車子現在更貴了，但車商卻只打算把之前的錢還他，不願意交車，也沒有任何賠償。阿韋拉多將向法院提出告訴，維護自身權益。

阿根廷經濟問題嚴重，有近六成人口活在貧窮線以下，貧窮率創22年新高。新總統米雷伊（Javier Milei）放手讓阿根廷貨幣貶值，通膨率高達276%，物品一日三市，同樣的一筆錢，三個月後購買力已大不如前。

通膨 阿根廷

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