「前輩學歷比我低吧」公司新人態度差還擺爛…老鳥幫擦屁股反被捅一刀

社會新鮮人追求良好的事業發展並非壞事，不過若因職場不如意而自暴自棄，甚至對份內工作不負責任，便可能造成公司其他人的困擾。最近有日媒報導，一位知名國立大學畢業的新鮮人不甘心未被大企業錄取，只能屈就於其他公司，因此對工作十分敷衍，更以貶低的語氣對前輩表示「學歷比我低吧」。最終，該名新人選擇曠職不到公司，公司無奈之下只能將他解雇作結。

根據日媒《日刊SPA！》報導，29歲的日村浩二（化名）任職於東京某間資訊科技相關的企業，目前除了擔任小主管外，也身兼教育新人的職務。

去年，日村被指派去指導一名新進員工（以下簡稱B）。B畢業於某知名國立大學，然而從他剛進公司開始，日村便發現對方似乎很鄙視其他同事。

日村表示，「跟B到公司門市巡視時，他也總是擺著一副不爽的表情。我問他為何不開心，B才表示自己是因為沒被心儀的大企業錄取，無可奈何下只好選擇這間的公司」。日村聽完有些愣住了，只能尷尬地叮囑他工作上的注意事項。

事後日村向上司報告此事，不過對方認為B只是年輕氣盛，並沒有太過在意。

然而，B的行為隨著時間推移愈發變本加厲。B不僅會在會議時與前輩起衝突，還動不動就把學歷掛在嘴邊，即使是身為指導者的日村，也曾被B嘲諷「前輩的學歷比我低吧」，甚至不再聽從日村的指導。才剛進公司兩個月，B便成為眾所皆知的「麻煩人物」。

B也對自己的能力很有自信，他主動提出想參與公司企劃，因此，雖然只是新人，公司還是特別准許他加入。然而，當B意識到自己並未被交付重任時，便開始敷衍份內的工作，導致其他同事的工作量增加，但B卻像是不在意一般，依然故我地在會議上發表自己的意見。

不久後，B便在工作上出了大包。日村表示，「B只顧著插手他人的工作內容，自己份內的工作卻不管不顧，導致客戶抱怨連連，甚至還排出了不可能完成的行程表，造成公司虧損」，當其他同事氣得要B好好解釋時，他便直接曠職不來上班了，最終只好由日村將B的工作收尾。

幾天後，B的母親打電話至公司，說明B不會再到公司上班了，據其母親所述，B還將自己工作上的失敗歸咎於日村沒有善盡指導責任。最終，公司只能將B解雇作結，日村也開始反思，自己未來應該用更堅定的態度教育新人才是。