快訊

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

下午3時30分花蓮縣近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級

「前輩學歷比我低吧」公司新人態度差還擺爛…老鳥幫擦屁股反被捅一刀

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位上班族表示，自己曾遇過一名因不甘心屈就於小公司，所以對其他同事態度差勁，更動不動就搬出學歷說嘴的新人。圖／Ingimage
日本一位上班族表示，自己曾遇過一名因不甘心屈就於小公司，所以對其他同事態度差勁，更動不動就搬出學歷說嘴的新人。圖／Ingimage

社會新鮮人追求良好的事業發展並非壞事，不過若因職場不如意而自暴自棄，甚至對份內工作不負責任，便可能造成公司其他人的困擾。最近有日媒報導，一位知名國立大學畢業的新鮮人不甘心未被大企業錄取，只能屈就於其他公司，因此對工作十分敷衍，更以貶低的語氣對前輩表示「學歷比我低吧」。最終，該名新人選擇曠職不到公司，公司無奈之下只能將他解雇作結。

根據日媒《日刊SPA！》報導，29歲的日村浩二（化名）任職於東京某間資訊科技相關的企業，目前除了擔任小主管外，也身兼教育新人的職務。

去年，日村被指派去指導一名新進員工（以下簡稱B）。B畢業於某知名國立大學，然而從他剛進公司開始，日村便發現對方似乎很鄙視其他同事。

日村表示，「跟B到公司門市巡視時，他也總是擺著一副不爽的表情。我問他為何不開心，B才表示自己是因為沒被心儀的大企業錄取，無可奈何下只好選擇這間的公司」。日村聽完有些愣住了，只能尷尬地叮囑他工作上的注意事項。

事後日村向上司報告此事，不過對方認為B只是年輕氣盛，並沒有太過在意。

然而，B的行為隨著時間推移愈發變本加厲。B不僅會在會議時與前輩起衝突，還動不動就把學歷掛在嘴邊，即使是身為指導者的日村，也曾被B嘲諷「前輩的學歷比我低吧」，甚至不再聽從日村的指導。才剛進公司兩個月，B便成為眾所皆知的「麻煩人物」。

B也對自己的能力很有自信，他主動提出想參與公司企劃，因此，雖然只是新人，公司還是特別准許他加入。然而，當B意識到自己並未被交付重任時，便開始敷衍份內的工作，導致其他同事的工作量增加，但B卻像是不在意一般，依然故我地在會議上發表自己的意見。

不久後，B便在工作上出了大包。日村表示，「B只顧著插手他人的工作內容，自己份內的工作卻不管不顧，導致客戶抱怨連連，甚至還排出了不可能完成的行程表，造成公司虧損」，當其他同事氣得要B好好解釋時，他便直接曠職不來上班了，最終只好由日村將B的工作收尾。

幾天後，B的母親打電話至公司，說明B不會再到公司上班了，據其母親所述，B還將自己工作上的失敗歸咎於日村沒有善盡指導責任。最終，公司只能將B解雇作結，日村也開始反思，自己未來應該用更堅定的態度教育新人才是。

主管 新鮮人 日本 職場

延伸閱讀

男友要求女同事「不可與另一半發生關係」 她不知所措 網勸：清醒一點吧！

餘震頻傳…婆婆狂抱兒出去 她無奈「1碗飯2小時餵不完」反被網嗆

外國客頻鑽漏洞…日研擬機場辦退稅杜絕亂象 靠一招提高效率

日男靠「股東優待」爽玩7年！PTT炸鍋要台企引進⋯苦求：至少發股利

相關新聞

遭詐騙一大筆存款！74歲白髮婦持槍搶劫銀行 警方找上門卻見她老神在在

日前美國一間銀行突然遭到搶劫，嫌犯持搶威脅員工搶走約500美元（約新台幣1萬6），警方獲報抵達現場，並循線直搗嫌犯住所逮人，卻發現對方是一名滿頭白髮的74歲婦人，而該名老婦見到警方上門相當淡定...

「前輩學歷比我低吧」公司新人態度差還擺爛…老鳥幫擦屁股反被捅一刀

社會新鮮人追求良好的事業發展並非壞事，不過若因職場不如意而自暴自棄，甚至對份內工作不負責任，便可能造成公司其他人的困擾。最近有日媒報導，一位知名國立大學畢業的新鮮人不甘心未被大企業錄取，只能屈就於其他公司，因此對工作十分敷衍，更以貶低的語氣對前輩表示「學歷比我低吧」...

禽流感再現！推升美日歐各地蛋價...有人開始囤蛋

2023年大部分時間都趨於平緩的蛋價，最近因為美國、日本和其他國家的養殖設施遭遇新一輪禽流感的威脅，又再次大漲。影響雞蛋...

斷訊5個月 最遠太空船「旅行家1號」傳回訊號

國家航空暨太空總署(NASA)表示，距地球最遠的太空船「旅行家一號」(Voyager 1)經「噴射推進實驗室」(JPL)...

暖冬惹禍？日本各地湖泊水位破新低 「狂掉近3米」船靠不了岸

近年來氣候越來越異常，也連帶使得世界各地，紛紛發生不少怪異的狀況。日本近來就傳出多處湖泊，出現水位過低的現象。甚至還有的地方因為水量不足，造成船隻無法靠岸。

日27歲女教師保健室「擁吻」男國中生！被揭發還狂傳訊息求對方袒護

日本一名27歲女保健老師多次在學校保健室與男國中生激吻擁抱，當學生家長發現後向校方舉報後，她仍辯稱自己的行為並非猥褻，且不是由她主動的，私下更多次傳訊息要求男同學袒護她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。