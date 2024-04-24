遭詐騙一大筆存款！74歲白髮婦持槍搶劫銀行 警方找上門卻見她老神在在

日前美國一間銀行突然遭到搶劫，嫌犯持搶威脅員工搶走約500美元（約新台幣1萬6），警方獲報抵達現場，並循線直搗嫌犯住所逮人，卻發現對方是一名滿頭白髮的74歲婦人，而該名老婦見到警方上門相當淡定，甚至大方承認自己確實搶劫了。事後警方一查老婦的犯案動機，才知道她是網路詐騙的受害者，之所以搶劫是因為經濟陷入困境。

綜合外媒報導，位於俄亥俄州費爾菲爾德縣（Fairfield County）一間銀行發生搶劫案件，一名滿頭花白的婦人竟獨自闖進銀行，持槍威脅銀行櫃員搶走500美元。事後警方獲報抵達現場，沿途一路調閱監視器影像逮人，終於在幾個小時後找到該名婦人住所。

警察表示，該名嫌犯為現年74歲的梅爾斯（Ann Mayers），當看到她的住所車道停放當時離開銀行車輛，更確定此人涉有重嫌，不過當梅爾斯見到警方卻很老神在在，還稱知道警方是因為搶劫一事找上門，這種大方承認犯案的舉動反而讓警方訝異，後來也在她的車內找到作案手槍。

警方事後深入追查原因才知道，梅爾斯在網路上被詐騙一大筆存款，因此經濟陷入困境，對未來生活感到絕望，才犯下這種罪刑，「很不幸又悲慘的是，這是社會很常見的議題，我們在老年受害者身上見到很多類似事情，他們被騙走一大筆錢，看來這裡情況很可能就是這樣」。

警方稱，梅爾斯被指控涉嚴重持槍搶劫和篡改證據等罪，如果罪名成立，她可能面臨10年至15年牢獄之災。