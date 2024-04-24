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暖冬惹禍？日本各地湖泊水位破新低 「狂掉近3米」船靠不了岸

聯合新聞網／ 綜合報導
日本各地近來出現水位異常下降的狀況。圖擷自日本電視台YouTube
日本各地近來出現水位異常下降的狀況。圖擷自日本電視台YouTube

近年來氣候越來越異常，也連帶使得世界各地發生不少怪異的狀況。日本近來就傳出多處湖泊出現水位過低的現象，甚至還有的地方因為水量不足，造成船隻無法靠岸。

根據日本媒體「日本電視台」報導，栃木縣的知名觀光景點「中禪寺湖」，近來水位和去年同期相比，足足下降了48公分。當地經營觀光船的業者表示，這樣的情形他還是第一次見到。

由於水位不夠，使得觀光船平時的四個靠岸點中，現在有兩個點根本無法靠岸，只能暫時重新規劃觀光船的路線。考慮到日本將迎來黃金週連假，業者擔憂如果再不下雨，讓湖水水位恢復，恐怕會嚴重影響黃金週時期的營運。

類似的狀況不只發生在中禪寺湖，位於山梨縣的河口湖，近來水位一口氣少了2.96公尺，讓湖中的浮島陸續裸露。同樣也有船舶業者訴苦，表示才撐過疫情期間，打算重振旗鼓，結果現在卻碰到湖水異常，不知道該怎麼辦才好。

武藏野大學客座教授橋本淳司分析，今年日本全國出現「暖冬」的狀況，由於氣溫升高，也使得冬天不降雪。平常雪融後變成水，可以確保湖泊的平均水位，但今年少了雪水，可能是各地湖泊嚴重缺水的原因之一，恐怕要等到下雨，才能恢復水位。

日本 暖冬 缺水 觀光景點

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