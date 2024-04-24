日本柯南號列車座椅頭枕套屢失竊 鐵路公司向粉絲「良心喊話」
日本一家由關西兵庫、鳥取、岡山三縣共同出資，與JR西日本共同營運的鐵路公司「智頭急行」，近來與知名動漫「名偵探柯南」合作，將旗下列車換上相關主題設計。豈料近日傳出有八個頭枕套遭竊，讓鐵路公司非常無奈。
根據日本媒體「產經新聞」報導，事發車輛為連結鳥取縣和京阪神的「超級白兔名偵探柯南號」特急列車。車輛外觀除了印有名偵探柯南的人物造型之外，包含車廂門、座椅、窗戶等也都印有滿滿的柯南，頗受粉絲們的好評。
スーパーはくと名探偵コナン号！！🚃 pic.twitter.com/JZhdFi7Frp— シカマスク🌟 (@aptx0915) December 3, 2023
然而從去年12月活動開始後，卻陸續傳出座椅上的頭枕套失竊的狀況。智頭急行於是在今年四月中旬向當地警察機關報案，初步調查並未發現任何轉賣案例。此事件在23日曝光，社長西尾浩一則在記者會上呼籲，竊賊如果只是一時鬼迷心竅而偷走頭枕套，希望能夠物歸原主。
「名偵探柯南」作者青山剛昌出身於鳥取縣，當地為了配合2025年的大阪世博促進觀光，於是和智頭急行合作，推出柯南號列車，期盼能招攬更多觀光客到來。
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