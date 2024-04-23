加拿大西部進入野火季 消防人員竭力滅火

加拿大西部去年經歷史上最嚴重的野火季節，如今再度面臨極度乾旱，消防人員目前正在當地與好幾場野火搏鬥。

有許多場大火是最近幾天才爆發的，不過有數十處火場從去年延燒至今，政府擔心另一個「災難性」夏季即將到來。

在卑詩省（British Columbia），消防人員正全力在卡勒布地區（Cariboo）中部打火，當地一場人為因素引起的火災在週末期間迅速蔓延，目前被認為火勢已失控。

卑詩省野火部門人員達爾（Madison Dahl）表示，估計大火延燒1600公頃。他還說：「這裡非常乾燥。」又說火災目前並未威脅到任何基礎設施。

不過，當局對居民提出警告，在必要情況下，應做好撤離的準備。

卑詩省目前已有110多起野火，而鄰近的亞伯達省（Alberta）火場則有66處。

亞伯達省野火部門人員史托瑞（Melissa Story）表示，有36處火場是「2023年野火季留下來的」。