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西班牙慶祝世界閱讀日 首都舉辦逾500場書香活動

中央社／ 馬德里22日專電
西班牙首都馬德里。 新華社資料照片
西班牙首都馬德里。 新華社資料照片

西班牙首都馬德里為慶祝423「世界閱讀日」，日前舉辦集結逾500場活動的「書香之夜」，並在市中心最熱鬧的「格蘭大道」辦起街頭書市，以一系列活動鼓勵民眾閱讀。

西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）報導，馬德里在4月23日世界閱讀日前的週五夜舉辦第19屆書香之夜（La Noche de los Libros），在全自治區99個市鎮集結逾300名作者、139間文化機構、127家書店和116間圖書館，共舉辦530場與閱讀和文學相關的活動，包括研討會、讀書會、說故事、木偶、戲劇、音樂會、新書發表會、作家座談會等。

此外，書香也蔓延至馬德里市中心商業氣息濃厚、逛街人潮絡繹不絕的「格蘭大道」（Gran Vía），在世界閱讀日前的週末假期，許多書攤在人行步道上展售新書和二手書，吸引不少愛書人駐足購書，以街頭書市的模式，將書本帶到街頭與讀者相遇。

聯合國教科文組織（UNESCO）於1995年將4月23日定為世界閱讀日，正式名稱是「世界圖書和版權日」（World Book & Copyright Day），以推廣閱讀和寫作，促進出版並提倡版權意識。

聯合國挑選4月23日的緣由，是因為英國偉大劇作家莎士比亞（William Shakespeare）和西班牙文學巨匠塞萬提斯（Miguel de Cervantes）都在1616年的4月23日逝世，對於文學世界意義重大，因此這日別具象徵意義。

至於世界閱讀日的慶祝活動，則起源於西班牙加泰隆尼亞自治區4月23日「聖喬治節」（Sant Jordi）。每年此日也是加泰隆尼亞的情人節，傳統上男士會買紅玫瑰贈送妻子或愛侶，女士則會回贈一本書。首府巴塞隆納的街頭，此時會聚集許多賣花的攤販，浪漫十足；觀光客最多的蘭布拉大道（La Rambla）滿是花販與書攤，最為熱鬧。

根據西班牙文化部，西班牙人閱讀率在COVID-19疫情後有所成長，2023年會在休閒時進行閱讀的西班牙人數比例達到64.1%，但有35.9%的西班牙人表示他們從未閱讀。響應世界閱讀日，西班牙各地政府透過舉辦多項書香活動，鼓勵民眾閱讀外，也進而活絡出版產業。

世界閱讀日 西班牙 馬德里

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