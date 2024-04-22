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埃及收復3400年前文物 法老王失竊雕像終返鄉

中央社／ 開羅21日綜合外電報導

埃及文物部今天宣布，迎回一座有3400年歷史，刻劃古埃及法老王拉美西斯二世（Ramses II）頭部的雕像，這座雕像是於30多年前被竊並走私運出埃及。

路透社報導，雕像目前保存於埃及首都開羅的「埃及博物館」（Egyptian Museum），但並未公開展示。埃及古文物部透過聲明表示，這件文物將予以修復。

30多年前，有人從埃及南部古城阿拜多斯（Abydos）的拉美西斯二世神廟盜走這座雕像。確切竊盜日期不明，不過埃及古文物部的歸還部門主管賈華德（Shaaban Abdel Gawad）指出，雕像據估是在1980年代末期或1990年代初期遭竊。

賈華德說：「這座頭像是一組雕像的一部分，這組雕像刻劃了法老王拉美西斯二世與數位埃及神祇同席而坐。」

拉美西斯二世是古埃及最有權力的法老王之一，又被稱為「拉美西斯大帝」（Ramses the Great）。他是古埃及第19王朝的第3位法老王，在位時間是西元前1279年至1213年。

2013年，埃及古文物部注意到這座雕像正在倫敦一家藝廊展示出售，之後它又輾轉流落好幾個國家，最後在瑞士出現。

埃及與瑞士當局合作，確立埃及對該雕像擁有合法所有權。瑞士去年就已將雕像交給埃及駐瑞士首都伯恩（Bern）大使館，不過直到近日埃及才將這件文物送回國。

埃及 文物 瑞士

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