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開業113年！日本最老電影院「高田世界館」 挺過倒閉危機重生

聯合新聞網／ 綜合報導
開設113年的電影院「高田世界館」。圖擷自高田世界館臉書
開設113年的電影院「高田世界館」。圖擷自高田世界館臉書

日本新潟縣一家名為「高田世界館」的電影院，是從西元1911年就開設，至今有著113年歷史。如今這家電影院除了依然照常播放電影以外，還登錄為日本有形文化財，開放民眾可以參觀內部的復古裝潢。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，高田世界館位於距離高田車站徒步10分鐘的位置，整間影院僅有一間影廳。影廳一樓有140個座位，2樓有35個座位。作為日本現存的最老電影院之一，內外裝潢都透著濃濃的懷舊氣息。

高田世界館1911年開設時，原本名叫「高田座」，後來改稱「世界館」，之後也曾以「高田東寶電影劇場」、「松竹館」等名稱營業過，一共改過九次名。據說在當地，只要聽他們用哪個名字稱呼高田世界館，就能判斷出對方的年齡。

2007年，高田世界館一度因為老舊加上地震，建築漏水情形越來越嚴重，使得經營者一度有意退出，面臨倒閉危機。所幸在當地居民的支持下，成立了相關的NPO法人，想辦法募得款項，開始改建磚瓦、外牆、椅子和廁所等等，電影院得以再生。

如今除了看電影以外，只要支付500日圓（約相當於新台幣105元），就能夠參觀電影院內部。裡頭還保有富士中央1950年製造的放映機，並且相對於現在電影院都改成數位檔案，高田世界館仍以膠卷播放影片，讓許多人能懷念起過去看電影的時光。

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