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日本獲多獎！2024世界機場評比 成田「服務人員」最佳、這裡拿進步獎

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京成田機場獲選世界最佳服務人員獎項。法新社
日本東京成田機場獲選世界最佳服務人員獎項。法新社

英國公司「SKYTRAX」最近揭曉2024全球機場評比獎項（World Airport Awards），除了公布綜合最佳機場以外，也針對人員服務、整潔環境、進步最快、最佳安全等獎項進行評比。國人赴日旅遊常去的東京成田機場羽田機場等，也都在榜上有名。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，在本次的評選中，成田機場獲得「最佳服務人員」部門第一。這也是繼2019年以來，成田機場再次榮獲該獎項。成田機場代表出席頒獎典禮表示，之所以能夠得到該獎項，要歸功於機場人員的努力及敬業精神。

其他日本機場部分，還有羽田機場榮獲「最佳整潔」、新千歲機場拿下「最佳進步」，以及名古屋中部機場拿下「最佳國內機場」等等。

在總排行的部分，世界最佳機場由哈馬德國際機場拿下，二到十名則依序是新加坡樟宜國際機場、仁川國際機場、東京羽田機場、東京成田機場、巴黎戴高樂機場、杜拜機場、慕尼黑機場、蘇黎世機場和伊斯坦堡機場。其中第二名的新加坡樟宜國際機場是去年冠軍。

桃園國際機場在今年則拿下第66名，比去年的82名進步16名。

成田機場 日本 東京 羽田機場

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