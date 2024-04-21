快訊

基層牙醫發公開信 喊話新任衛福部長這樁事「懸崖勒馬」

再爆球團內幕？遭威脅「不分手就不准打球」 劉雨柔不忍全說了

高雄驚傳死亡車禍…89歲翁駕小貨車上路 右轉撞60歲女騎士倒地不治

談李登輝、安倍如師徒良友 李安妮盼台日年輕人承擔兩國未來

中央社／ 台北21日電
李登輝基金會董事長李安妮。記者黃義書／攝影
李登輝基金會董事長李安妮。記者黃義書／攝影

李登輝基金會董事長李安妮今天前往日本山口縣，參加日本前首相安倍晉三的追思會，她說，期待台灣與日本的年輕人，要仔細咀嚼膽識、果敢與決斷力等人生智慧，並「共同承擔兩國之間的未來，傳承人類文明與民主的價值」。

前總統李登輝基金會今天發布新聞稿表示，李安妮今天中午偕夫婿賴國洲與基金會執行長鄭睦群，前往山口縣參加安倍晉三的追思會，並於會後赴安倍家族墓園致敬。

追思會由台灣安倍之友會主辦，會場選在下關市的西長門渡假酒店。與會者除了台灣安倍之友會訪問團，也有多位日本與台灣的國會議員出席，現場人數超過200位；西長門渡假酒店是過往安倍，每年設宴感謝鄉親支持的場所，別具意義。

安倍遺孀安倍昭惠致詞指出，安倍卸任後非常期待能訪問台灣，相關行程也早已規劃，希望能為日台關係付出更多心力，但無奈遇上憾事。安倍昭惠感謝如此眾多的台灣友人特別遠道而來，她說「會將大家的心意，告訴我的先生」。

李安妮在追思會強調，李登輝與安倍的關係非常難得，如師徒、良友與父子，並且有著極類似的人格特質；她期待台灣與日本的年輕人，要仔細咀嚼其人生智慧，如膽識、果敢與決斷力，並「共同承擔兩國之間的未來，傳承人類文明與民主的價值」。

在安倍昭惠陪同下，李安妮於追思會後轉往長門市的安倍家族墓園，在安倍墓前獻花致敬。

李安妮表示，去年7月19日，安倍昭惠特地上五指山弔唁李登輝，她因確診而無法親自招待，「當下就決定一定要親訪回禮，代表爸爸去看看安倍前首相」。

鄭睦群指出，基金會原預計本月初櫻花盛開時訪日，但因台灣安倍之友也安排中旬率團前往，為避免安倍昭惠短時間內數次南北奔波，決定今天與安倍之友會一同前往。

李安妮在安倍墓前致敬結束後，致贈安倍昭惠「誠實自然」方盤，安倍昭惠則回贈貼有安倍與李登輝對弈畫像的特別版「獺祭」清酒，兩人在雨中送別並相約5月台灣再會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

安倍晉三 李安妮 李登輝

延伸閱讀

國史館台文館發表新書 陳水扁到場簽書

「李登輝、陳水扁和他們的時代」 陳水扁前總統4/20臺文館開講、簽書

「陰陽師0」導演佐藤嗣麻子早知老公會拿奧斯卡 認五條悟手勢有誤

獨／泰山董監改選名單出爐 詹家第三代也名列其中

相關新聞

泰國潑水節多次盜竊！4韓男囂張行搶被拘「謊稱大陸人」 陸網怒了：國籍都想偷

泰國近日迎來成功申遺後的首個潑水節，吸引眾多世界各地的遊客前往。值得一提的是，四名韓國人在潑水節期間多次盜竊、搶劫，被當地警方拘捕後竟謊稱是「中國人」…

談李登輝、安倍如師徒良友 李安妮盼台日年輕人承擔兩國未來

李登輝基金會董事長李安妮今天前往日本山口縣，參加日本前首相安倍晉三的追思會，她說，期待台灣與日本的年輕人，要仔細咀嚼膽識...

首爾露天圖書館回歸 增設夏季夜間開放時間「開放至11月」

最受首爾市民歡迎的政策活動「露天圖書館」今年再次舉行，原先因炎熱天候可能暫停開放的夏季調整為夜間營運，將開放長達7個月，...

李登輝、安倍晉三「天國對奕」油畫 感動安倍故鄉酒商獺祭購入收藏

藝術家邱貴所描繪前總統李登輝與日本前首相安倍晉三對奕的油畫，感動了安倍故鄉山口縣清酒品牌「獺祭」的釀酒商，決定收藏。昨天...

從深偽影像到死亡威脅 專家示警：女性記者成網路霸凌目標

國際新聞論壇本週末於義大利柏魯加（Perugia）舉行會議，一名專家在會上示警，女性記者如今在工作中面臨更嚴重的網路威脅...

美國環球影城傳事故！聲明證實園內電車碰撞 已知釀15傷、1人傷勢嚴重

美國NBC新聞報導，加州洛杉磯消防部門（LAFD）指出，好萊塢環球影城20日晚間發生園內電車碰撞事故，已知造成15人輕重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。