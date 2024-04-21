談李登輝、安倍如師徒良友 李安妮盼台日年輕人承擔兩國未來

李登輝基金會董事長李安妮今天前往日本山口縣，參加日本前首相安倍晉三的追思會，她說，期待台灣與日本的年輕人，要仔細咀嚼膽識、果敢與決斷力等人生智慧，並「共同承擔兩國之間的未來，傳承人類文明與民主的價值」。

前總統李登輝基金會今天發布新聞稿表示，李安妮今天中午偕夫婿賴國洲與基金會執行長鄭睦群，前往山口縣參加安倍晉三的追思會，並於會後赴安倍家族墓園致敬。

追思會由台灣安倍之友會主辦，會場選在下關市的西長門渡假酒店。與會者除了台灣安倍之友會訪問團，也有多位日本與台灣的國會議員出席，現場人數超過200位；西長門渡假酒店是過往安倍，每年設宴感謝鄉親支持的場所，別具意義。

安倍遺孀安倍昭惠致詞指出，安倍卸任後非常期待能訪問台灣，相關行程也早已規劃，希望能為日台關係付出更多心力，但無奈遇上憾事。安倍昭惠感謝如此眾多的台灣友人特別遠道而來，她說「會將大家的心意，告訴我的先生」。

李安妮在追思會強調，李登輝與安倍的關係非常難得，如師徒、良友與父子，並且有著極類似的人格特質；她期待台灣與日本的年輕人，要仔細咀嚼其人生智慧，如膽識、果敢與決斷力，並「共同承擔兩國之間的未來，傳承人類文明與民主的價值」。

在安倍昭惠陪同下，李安妮於追思會後轉往長門市的安倍家族墓園，在安倍墓前獻花致敬。

李安妮表示，去年7月19日，安倍昭惠特地上五指山弔唁李登輝，她因確診而無法親自招待，「當下就決定一定要親訪回禮，代表爸爸去看看安倍前首相」。

鄭睦群指出，基金會原預計本月初櫻花盛開時訪日，但因台灣安倍之友也安排中旬率團前往，為避免安倍昭惠短時間內數次南北奔波，決定今天與安倍之友會一同前往。

李安妮在安倍墓前致敬結束後，致贈安倍昭惠「誠實自然」方盤，安倍昭惠則回贈貼有安倍與李登輝對弈畫像的特別版「獺祭」清酒，兩人在雨中送別並相約5月台灣再會。

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