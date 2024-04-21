泰國潑水節多次盜竊！4韓男囂張行搶被拘「謊稱大陸人」 陸網怒了：國籍都想偷

泰國近日迎來成功申遺後的首個潑水節，吸引眾多世界各地的遊客前往。值得一提的是，四名南韓人在潑水節期間多次盜竊、搶劫，被當地警方拘捕後竟謊稱是「中國人」。事件在大陸網絡引發強烈不滿，有網友怒斥，「國籍都想偷，下輩子吧」。

據泰媒報導，清邁警方上周六（13日）在清邁河附近拘捕一個外籍盜竊團夥，由朱鬥滿、申富國、洪呈福、李哲賢四名南韓男性組成，他們在潑水節期間反覆實施偷盜、搶劫。期間，更當街剪斷搶走一名男子的金鏈後逃逸，有路人見狀後報警。

案發後，朱鬥滿在附近被警方拘捕，申富國在清邁國際機場起飛離境前被拘捕，洪呈福、李哲賢其後亦被拘捕歸案。報道指，這四人一開始自稱是中國人，其後警方在四人入住的賓館內搜出護照，證實他們是南韓人，並確認了四人的真實姓名。此外，警方還在賓館房間內檢獲一條15.16克重的金鏈，和一尊價格不菲的精美金佛。

隨着金價的飆升，四人的涉案金額水漲船高。據了解，他們或將面臨最高5年監禁。目前，四人已被泰國警方拘留。

有大陸自媒體指出，南韓人在境外「幹壞事」冒充其他國籍的事件屢見不鮮。2017年，一名身穿印有日本國旗、胸前標有「JPN」字樣T恤的南韓男子，在老撾著名宗教遺址華普廟肆意踩爬遺址內的宮殿殘垣斷壁，被工作人員多次禁止後大喊「From Japan（來自日本）」。

網友點評：「希望遣送中國，查清真相」、「很符合我對韓國人的刻板印象」、「他們都不知道中泰警方有合作協定麽？」、「以前總覺得是段子，看來藝術源於生活啊」、「以前看過一個韓國節目影片，說是在別的國家說自己是中國人可以不付錢，幾個韓國人非常高興說下次試試」、「韓國人出遊的時候最喜歡大吵大鬧，也有很多沒素質的行為。很多外國人覺得是中國遊客沒素質，有可能是韓國遊客，被誤認是中國人或者是韓國遊客謊稱中國人」。

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文章授權轉載自《香港01》