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去年迫降一直留在麥田...俄航空公司豪砸百萬「移不動客機」 打算原地解體

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2023年9月在新西伯利亞州卡緬卡定居點附近的一處麥田緊急迫降。烏拉爾航空近日決定放棄這架飛機的救援計畫。圖為當時空拍照。路透
2023年9月在新西伯利亞州卡緬卡定居點附近的一處麥田緊急迫降。烏拉爾航空近日決定放棄這架飛機的救援計畫。圖為當時空拍照。路透

俄羅斯烏拉爾航空（Ural Airlines）2023年9月發生旗下一架空中巴士A320客機在西伯利亞一處麥田緊急迫降，隨後就一直留在原地。俄媒近日報導，出於高成本、後勤挑戰與缺乏空巴協助等因素影響，烏拉爾航空已經決定放棄救回飛機的計畫。

根據商業內幕18日報導與當時的新聞，這架A320客機原定從索契飛往鄂木斯克，卻因為液壓故障導致燃油不足，讓機師決定迫降，而不是繼續飛往備降機場。該架飛機最後在新西伯利亞州的一塊麥田著陸，機上近170人均未受傷，乘客獲得了約1100美元（折合新台幣約35771元）的賠償。

烏拉爾航空的代表18日向俄媒消息報表示，該公司原先打算挽回修復這架A320以重新投入服務，甚至曾在社群媒體「紙飛機」發布進度更新，但資金與後勤迫使他們放棄，「我們評估了各種風險，考慮到事實是在目前的情況下，沒有製造商空巴提供支持，傾向於不把這架飛機用在商業營運。」

烏拉爾航空表示，已經考慮了幾種讓這架A320客機飛走的方法，像是從冬季時節可用的凍結跑道起飛，或是用厚板蓋出一條新的跑道。然而，土壤密度讓第一個方法接近不可能。至於第二個方法，所需的材料很難從約193公里外的新西伯利亞市運來。

根據消息報轉述，伴隨著飛機保養的高成本也是放棄救援的因素。烏拉爾航空已經花了1050萬盧布（折合新台幣約365萬3498元），用於維護、租地、設立圍籬和雇用保全等費用。烏拉爾航空告訴記者，仍打算計劃移走這架A320飛機，但很可能不會完好無損，正在研究拆卸機體後經由直升機分段帶走等選項。

俄羅斯 機場 機師 直升機 空巴

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