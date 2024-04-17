日本栃木縣山區發現2具焦屍 1人身分待查

日本栃木縣那須町一處山區昨天被發現2具焦屍，警方已確認其中1名死者身分，並持續釐清另1名死者身分及兩人死因。

綜合栃木縣當地媒體「下野新聞」、日本放送協會（NHK）報導，昨天上午流經那須町伊王野林道旁的河川地被人發現2具焦屍。那須鹽原警察署正朝遭人棄屍的方向調查這起案件。

那須鹽原警察署說明，已知其中1名死者身分為55歲男子，籍貫為東京都台東區，但居住地與職業不詳；至於另1名死者身分仍在釐清。

搜查相關人士透露，2具屍體被發現時，臉部被像是膠帶的東西纏住好幾層，手部被束線帶捆住。

現場位於那須町市中心東南方約10公里外山區，即使是白天也是人跡罕至，附近也僅有幾間民宅。

森林公會的相關業者昨天經過現場附近，發現道路下方冒煙，並通報附近森林公會的相關人員。那須町森林公會會長三森康雄獲報後前往現場並發現2具遺體。據稱當時遺體仍在燃燒。

他也透露，發現遺體時，旁邊留有像是攜帶型燃料罐的東西。