物種棲息的紅樹林 柬國發現大量野生物種
毛鼻水獺在水中悠遊、長尾獼猴在樹間跳動，柬埔寨調查團隊深入當地紅樹林，盼促進生態保育！近期，柬埔寨當地進行一項生物多樣性調查，於當地紅樹林保護區發現高達700種野生物種。研究指出，紅樹林有助於海岸保護及漁業發展，更能應對氣候變遷的災難。
紅樹林的重要性
《WION》指出，紅樹林是沿著熱帶和亞熱帶海岸線的狹長茂密樹木帶，相較於大多數植物，這些樹木可以在鹹水中生長。然而，由於人類大量興建度假村或農場而砍伐自然生態，約40%的紅樹林已經消失。
紅樹林生態系擁有豐富營養價值，因其自然生態迅速生長，而棲地特性也屬於沿岸含碳量最多的生態系統之一，其中所富含的有機碳不僅能儲存於樹木中，更能保存於深達3公尺的底土內，滋養眾多野生物種。
另外，紅樹林對於保護海岸、為許多動物提供家園以及支持漁業發展至關重要。研究發現，紅樹林是梭魚和石斑魚等魚類的繁殖地，成為商業捕魚的重要據點。此外，紅樹林還能抵禦海嘯並有效儲存碳，幫助應對氣候變遷。
發現眾多野生物種
《衛報》報導，一項生物多樣性的調查中，柬埔寨研究團隊於當地兩座保護區（Peam Krasop和Koh Kapik Ramsar保護區）發現數百種野生物種，包括蝙蝠、鳥類、魚類和昆蟲等，數量眾多令生物學家感到驚訝。
該研究獲得漁貓生態企業的支持，並於紅樹林水域中發現74種魚類和150種鳥類，而根據國際自然保護聯盟(IUCN)紅色清單，其中15種鳥類處於近危或瀕危。調查小組組長羅格表示，他們在紅樹林中發現高達700種不同的動物，而若能更深入觀察這塊區域，所發現的物種將會增加10倍之多。
他強調，紅樹林依賴於物種之間的相互作用，如果人們開始帶走其中一些物種，那麼自然森林的功能會慢慢失去，人類應更重視紅樹林的生態保育。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言