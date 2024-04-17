物種棲息的紅樹林 柬國發現大量野生物種

毛鼻水獺在水中悠遊、長尾獼猴在樹間跳動，柬埔寨調查團隊深入當地紅樹林，盼促進生態保育！近期，柬埔寨當地進行一項生物多樣性調查，於當地紅樹林保護區發現高達700種野生物種。研究指出，紅樹林有助於海岸保護及漁業發展，更能應對氣候變遷的災難。

紅樹林的重要性

《WION》指出，紅樹林是沿著熱帶和亞熱帶海岸線的狹長茂密樹木帶，相較於大多數植物，這些樹木可以在鹹水中生長。然而，由於人類大量興建度假村或農場而砍伐自然生態，約40%的紅樹林已經消失。

紅樹林生態系擁有豐富營養價值，因其自然生態迅速生長，而棲地特性也屬於沿岸含碳量最多的生態系統之一，其中所富含的有機碳不僅能儲存於樹木中，更能保存於深達3公尺的底土內，滋養眾多野生物種。

另外，紅樹林對於保護海岸、為許多動物提供家園以及支持漁業發展至關重要。研究發現，紅樹林是梭魚和石斑魚等魚類的繁殖地，成為商業捕魚的重要據點。此外，紅樹林還能抵禦海嘯並有效儲存碳，幫助應對氣候變遷。

發現眾多野生物種

《衛報》報導，一項生物多樣性的調查中，柬埔寨研究團隊於當地兩座保護區（Peam Krasop和Koh Kapik Ramsar保護區）發現數百種野生物種，包括蝙蝠、鳥類、魚類和昆蟲等，數量眾多令生物學家感到驚訝。

該研究獲得漁貓生態企業的支持，並於紅樹林水域中發現74種魚類和150種鳥類，而根據國際自然保護聯盟(IUCN)紅色清單，其中15種鳥類處於近危或瀕危。調查小組組長羅格表示，他們在紅樹林中發現高達700種不同的動物，而若能更深入觀察這塊區域，所發現的物種將會增加10倍之多。

他強調，紅樹林依賴於物種之間的相互作用，如果人們開始帶走其中一些物種，那麼自然森林的功能會慢慢失去，人類應更重視紅樹林的生態保育。

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