星國總理李顯龍卸任效應…「這組」下注號碼爆紅 博彩公司出手了

4月15日，澳洲雪梨西部郊區韋克力（Wakeley）亞述基督好牧羊人教堂發生一起持刀攻擊案，至少4人受傷。事發當時教堂正在舉行彌撒，主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）發表演說時遭一名約15歲的年輕人持刀攻擊，因儀式正在進行網路直播迅速引發眾怒、短時間內數百名民眾聚集至教堂外。警方為保護少年而將其拘留於教堂中，但此舉更加激怒民眾並發生嚴重警民衝突，直至數小時後才平息。新南威爾斯州警方的初步宣布這是一起涉及宗教動機的恐怖攻擊，全案調查當中。這也是雪梨3天以來雪梨第2起重大刺傷攻擊案。

2024-04-16 15:06