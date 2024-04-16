星國總理李顯龍卸任效應…「這組」下注號碼爆紅 博彩公司出手了
新加坡總理李顯龍5月15日卸任，交棒副總理黃循財，結果與「1505」有關的數字變成熱門幸運數字，成為博奕下注的爆紅號碼，不過，新加坡博彩公司昨天決定暫停連續3期以這組數字下注。
新加坡總理辦公室昨天宣布，李顯龍將於5月15日卸任，交棒給副總理兼財政部長黃循財，由他擔任新加坡第4任總理。
「海峽時報」（The Straits Times）、中國報等星馬媒體報導，這組數字已成民眾下注的幸運數字，「1505」的下注號碼截至昨晚在17日、20日、21日4D（4個數字）開獎日期都銷售一空，成為超搶手號碼。
報導說，每組4D號碼都有下注的數額限制，如果下注額滿，就不會再接受民眾下注。
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