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進口中國車大勢所趨 肖爾茨：前提是公平競爭

德國之聲／ 德國之聲

德國總理肖爾茨週一（4月15日）上午，時隔13年再度造訪德國政治家前往上海的必訪之地—同濟大學，除了談論氣候變遷、學術交流等話題，也針對歐洲在中國電動車方面的措施表態。

中國媒體澎湃新聞報導，同濟大學黨委書記方守恩在歡迎致詞中表示，同濟大學被廣泛認為是中德合作的橋樑和燈塔，稱當天的活動為「一個開放的對話，關於思想的交流和互相理解」。

肖爾茨則在演說中主張歐洲市場對中國汽車應開放且公平，「在某個時間點，德國和歐洲一定會有中國汽車」；不過，重要的是必須要公平競爭，換言之就是「不傾銷，不生產過剩，不侵權」。

他補充說，允許企業在不受到官僚主義障礙的情況下，於當地建立生產設施非常重要。「這也是為什麼每當我在中國，我都會提到公平競爭環境，我們當然希望我們的公司不受限制。」

除此之外，肖爾茨也提及安全問題。他表示，小國不應該生活在對大國的恐懼中，各方也不應以武力改變邊界，但並未明確點名中國。他說：「如果我們的鄰居是一個高大、健壯、肌肉強壯的人，那我們總是會想打個招呼，確保他不會傷害我們。」

面對潛在的台海衝突，德國企業也保持警惕。上週，台灣駐德國代表謝志偉曾對德新社表示，肖爾茨上次訪中時已向習近平發出明確警告，但中國對台威脅有增無減。「或許中方當時沒有那麼清楚地明白他的意思。」 而如果肖爾茨先生「再次以明確語言說這些話，將不是件壞事」。

據路透社報導，肖爾茨將於週二（16日）赴北京會見中國國家主席習近平，針對中國在俄烏戰爭期間對莫斯科的經濟支持提出問題。

隨著中國與歐美在安全及經濟方面競爭加劇，肖爾茨訪華被視為有意將對話焦點放在雙邊經貿。在北京時，肖爾茨也預計與中國國務院總理李強會談，隨後中德雙邊政府官員將參加「中德經濟諮詢委員會」會議。

《金融時報》引述一名德國政府官員說法稱，外界若以為肖爾茨政府訪中的意圖是為了減少與中國的貿易，「那將是個嚴重的誤解，考量到去風險和多元化的需求，我們希望進一步擴大和中國的貿易。」

德企高管：半年擺脫對華依賴太天真

肖爾茨此行除了有環境、農業及交通3名部長隨行外，包含西門子、寶馬（BMW）、奔馳（也譯賓士）等德國企業巨頭高管也組成經濟代表團同行。

西門子首席財務長托馬斯（Ralf Thomas）接受《金融時報》採訪時稱，全球價值鏈在過去50年以來不斷強化，「你要天真到什麼程度才會相信這種情況可以在6到12個月內改變？」他預估，西方企業需要耗費數十年，才能減少對中國市場與供應鏈的依賴。

托馬斯認為，西門子已確定「不能不在中國」，儘管本土競爭對手強勢崛起是一項挑戰，但如果企業可以忍受中國經商環境的困難，到其他地方也可以成功。

德國經濟研究所上週公佈的最新調查報告顯示，儘管德國近年來試圖對中採取去風險策略，但在許多產品和原材料方面依然高度仰賴中國。

數據表明，德國在2022年至2023年期間，對中國的總進口量下降約五分之一，但主要依賴中國進口的產品類別的佔比幾乎沒有變化，包括化學原料和太陽能電池；另外對於藥品和鈧、釔等稀土的依賴度則是不減反增。研究認為，儘管進口大幅下降，但結構性的去風險趨勢尚不明顯。

（綜合報導）

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