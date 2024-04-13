恐怖！男子斧頭弒父 半裸衝馬路狂舞「拎頭當球踢」 路過駕駛嚇壞

西班牙發生恐怖弒父倫常慘案。一名男子涉嫌在住所附近用斧頭將老父斬首，渾身是血地將父親頭部帶到高速公路，甚至將死者頭部「當足球踢」，半裸揮舞斧頭襲擊數輛汽車，嚇到司機報警求助。國民警衛隊接報到場制服和拘捕涉案男子，初步相信他患有精神分裂，案發時病發殺死自己親生父親，甚至做出其他失常行為。

46歲疑兇「P.M.」沒有犯罪紀錄，和71歲父親住在西班牙北部阿斯圖里亞斯地區（Asturias）城市奧維耶多（Oviedo），早年被診斷患有精神分裂，案發前一周開始懷疑未有服藥，因而病發，砍死1隻羊後將羊頭掛在樹上。

本月8日晚上10時許，疑兇全身是血，半裸衝上高速公路迴旋處「踢球」，不但狂笑揮舞斧頭，而且跳到車頂，更用斧頭毀壞駛經汽車車身，甚至向車輛投擲「足球」。多名司機留心注意，發現所謂「足球」其實是血淋淋人頭，大驚報案求助，有關過程被上傳至社群媒體。

國民警衛隊接報到場，和熱心司機制服疑兇，經調查後，發現疑兇住在距離大約100米的住宅單位，先在屋外用斧頭砍傷父親頭胸和手臂，繼而將他斬首。父親一度向鄰居求救，但鄰居稱聽到噪音，而且見到疑似有人倒下，懷疑不敢外出了解，因而報警。

疑兇目前被轉送至精神病院，以便醫生評估其精神狀況，警方正調查其犯案動機，不排除病發所致，並通知死者其餘2名子女助查。

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文章授權轉載自《香港01》