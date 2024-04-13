倫敦首見台灣藝術節開幕 劇院總監讚台灣小巧卻強大

倫敦首見以台灣為主題的當代表演與視覺藝術節今天在「王冠劇院」登場，11日晚間舉行開幕酒會，劇院藝術總監暨創辦人溫特斯讚美台灣既小巧迷人，又充滿力量，且「處處是藝術」。

喜愛亞洲文化的溫特斯（Anda Winters）曾數次造訪台灣，並用長達2年的時間策劃、落實倫敦歷來僅見的「台灣藝術節」（Taiwan Festival）。

她本週剛從韓國返回倫敦，還未克服時差，即馬上投入藝術節各項工作，在開幕前，連續數天忙碌至清晨2時、3時以後才返家，劇院團隊自經理以下也全力投入準備工作。

溫特斯致詞表示，王冠劇院（The Coronet Theatre）的「台灣藝術節」不過是認識台灣及其文化藝術的一小扇窗。

她形容，台灣小巧迷人，卻充滿力量；既現代，又富有自然美景，滿是活力，且「處處是藝術」。台灣飲食也令她印象深刻，她對珍珠奶茶更是情有獨鍾。台灣人的溫暖友善令她感動。

王冠劇院是極具指標意義的表演藝術場館，其節目設計以國際化、多元化著稱，歷年曾舉辦以日本、韓國為主題的藝術節。

12日至27日「台灣藝術節」期間，共計有6個台灣藝術團隊及藝術家在王冠劇院展出或演出作品，部分藝術家是首次在英國展演，更添話題性。

11日開幕晚會，工藝家范承宗呈現他應邀為劇院創作的大型竹藤裝置藝術。作品設置在劇院內、外，范承宗特別自台灣運來約3000份竹材。固定在劇院建築外牆的裝置格外引人注目，在白天、夜間展現不同風貌。

首次來英國演出的「安娜琪舞蹈劇場」則呈現結合當代舞蹈與360°全身投影的舞作Second Body。同樣是首度來英的「河床劇團」提供現場來賓體驗虛擬實境（VR）作品「遺留」。

應邀參與「台灣藝術節」的台灣團隊和藝術家還有「翃舞製作」舞團、舞者暨編舞家周寬柔、獨立音樂人王榆鈞。

開幕晚會湧入近250人，賓客包括約35家英國本地媒體記者，國會議員，產業界、藝文圈及其他領域人士，以及劇院所在「肯辛頓—切爾西」行政區（Borough of Kensington and Chelsea）副首長史梅特林（Dori Schmetterling）。

史梅特林觀賞「安娜琪舞蹈劇場」演出後接受中央社採訪時說，作品很迷人有趣，多變幻的投影效果及其與舞者的細膩互動令人印象深刻。

他提到，希望自己的行政區能再度有台灣藝術節或其他台灣相關藝文活動舉辦。他說，「肯辛頓—切爾西」享有豐富多元文化；有更多藝文交流，這個區域就會更美好。

王冠劇院鄰近高人氣的波特貝羅市集（PortobelloMarket）文藝商圈。3日，花蓮發生強震，劇院主動在樓頂升起青天白日滿地紅旗，逛街人潮遠遠就可看到它高聳隨風飄揚。

劇院當時回應中央社詢問表示，這除了是歡迎陸續抵達倫敦的台灣藝術家，也是向遭逢強震的台灣表達由衷關心。

駐英國代表姚金祥致詞時說，自1月履新以來，他致力推動與英國各界的「戰略溝通」，而「文化交流」是戰略溝通重要一部分。

他強調，台灣不只是第21大經濟體，不只有強大的半導體和電子產業，更有不容小覷的「軟實力」。文化交流有助英國各界增進、深化對台灣的認識，並激發突破疆界藩籬的對話。「台灣藝術節」見證文化藝術可在促進跨國關係扮演要角。

為期兩週的「台灣藝術節」獲台灣的文化部及英國「英格蘭藝術協會」（Arts Council England）共同支持，中華航空公司贊助。「台灣藝術節」是文化部「文化黑潮」國際推廣旗艦計畫一環。

在開幕晚會，除了藝文饗宴，賓客也能盡情品嚐由在英國深耕多年的「漢典食品」公司提供、極具代表性的台式料理，包括三杯杏鮑菇、紅燒牛肉麵、肉燥麵、滷百頁豆腐、炒米粉、鹽酥雞、迷你香腸、台式泡菜。賓客也能品飲在英國屬高價位的「噶瑪蘭」（KAVALAN）威士忌。