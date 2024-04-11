研究：人類狩獵好夥伴 考古發現是狐狸

狐狸竟可以當成寵物？考古研究發現一隻已滅絕的狐狸骨骸，竟與古代南美洲人同葬一起，經骨骸與DNA研究比對，推測其可能為人類的狩獵夥伴。專家指出，該狐狸與狩獵者的關係，更像是一種情感上的陪伴。

狐狸與人類同葬

《天空新聞網》報導，位於阿根廷巴塔哥尼亞約1500年前的一處墓地，科學家發現一隻已滅絕的狐狸骨骸，由於其骨骸上沒有切割痕跡，顯示該狐狸可能是寵物而非獵物。研究團隊甚至推測，該狐狸曾與南美洲人一同狩獵採集，是那時代人類的珍貴夥伴。

研究指出，這類狐狸的體型與德國牧羊犬差不多，體重約10至15公斤，生活在南美洲的草地上。然而，牠們卻於500年前不明原因而滅絕，而之所以能與人類維持關係，科學家推測該狐狸的本性不懼怕人類，因此才有機會與狩獵者建立深刻連結。

狐狸有特別意義

《BBC》指出，根據當地考古研究，南美洲的古代人類社會對狐狸的崇拜程度很高，而當時狐狸可能是一種非常有價值的夥伴，以至於人們被埋在狐狸旁邊。另外，DNA分析也顯示，這類狐狸與史前狩獵採集者一起吃飯，甚至是營地內圈的一部分。

牛津大學勒布拉塞爾博士表示，該狐狸與埋葬地點附近的南美洲人，兩者的飲食習慣相似，若不是由狩獵採集者所餵養，就是以廚餘垃圾為食，而狐狸與人類被埋葬在一起，顯示出其具有特別意義。

她強調，這種狐狸似乎與狩獵採集社會有密切聯繫，這是非常罕見的，而這不僅僅是象徵性的意義，更是一種情感上的陪伴。

【更多精采內容，詳見 】