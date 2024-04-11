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日本料理必備「福神漬」、「醃蘿蔔」要消失了？新法重創小農紛退出農協急留人

聯合新聞網／ 綜合報導
醃漬物是日本料理的文化之一，但可能遇上日本新法改正而受到衝擊。圖／Ingimage
醃漬物是日本料理的文化之一，但可能遇上日本新法改正而受到衝擊。圖／Ingimage

不少日本料理、定食，常常會搭配一些像是醃蘿蔔、醃梅乾之類的漬物，替餐點增添風味。然而日本將執行新法規，進一步要求食品衛生方面的安全，可能會造成這種漬物文化受到衝擊。

根據日本媒體「每日新聞」報導，位於日本福岡縣糸島市，由日本農協直營的農產品市場「伊都菜彩」，在漬物區裡陳列了近30位農家，共100多種的漬物，包括福神漬、米糠漬和泡菜等等。這些農家認為，自己親手製作的漬物能夠受到顧客青睞，自己就會覺得很開心，感到非常有意義。

不過有農家表示，因為沒有後繼者，加上日本法規改正後，實在沒有餘力投資設備，達到規定的衛生標準，所以將在6月後停止製造。按照日本的新法規，必須要符合國際基準的食品衛生管理法「HACCP」，如加工區需和住宅分離，設置不用手指觸碰就能開啟的水龍頭等等，才能獲得營業許可。

2012年8月，北海道因為食品公司製造的漬物含有大腸桿菌，出現集體食物中毒事件，最終造成8人死亡。此後日本就開始修訂相關食安法規，這次的條例則是在2021年6月開始施行，在三年的緩衝期後，最終改善期限落在今年的5月底。

然而，要完全投資衛生相關設備，需要10到100萬日幣（100萬日幣約相當於新台幣210732元），讓許多自營的小戶農家吃不消，因而萌生退出念頭。日本農協也注意到事態嚴重，目前還不清楚這會讓多少農家退出漬物市場，但只能繼續強化宣導，能多留一個是一個。

日本料理 食安 食物中毒

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