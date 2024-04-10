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發現老公偷吃男生 妻跟蹤偷拍還到丈夫公司狂撒外遇照

聯合新聞網／ 綜合報導
女子一氣之下跟拍丈夫偷吃照，拿到對方公司狂撒。示意圖／ingimage
女子一氣之下跟拍丈夫偷吃照，拿到對方公司狂撒。示意圖／ingimage

國外一名女子日前回家時撞見丈夫竟在自家門口偷吃，外遇對象還是男生，令她感到十分震驚受傷。女子一氣之下決定報復丈夫，開始跟蹤丈夫偷拍他和外遇對象約會的照片，並在收集洗出照片以後，拿照片到丈夫公司狂撒照片。她將經過分享上論壇，想了解其他網友的看法，獲得不少網友支持。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女子在知名論壇Reddit上發文表示，她跟丈夫今年都是30歲。日前她發現丈夫在自家門口跟外遇對象接吻，對象還是男生，讓她超級心痛，覺得自己被騙了。

女子為了報復，並沒有向丈夫坦承已經知道他外遇的事實，而是開始跟蹤丈夫，偷拍兩人約會的照片。收集到一定的照片數量後，她到丈夫的公司狂撒照片報復，接著離開現場，沒想到這樣的舉動卻遭到自己的親姊姊抨擊。

原來原PO所在的國家比較保守，一直到近期LGBTQ+的婚姻才合法化，而原PO的姊姊是雙性戀，因此認為女子不該用丈夫的性認同來傷害他。

女子覺得非常受傷，上網尋求網友意見，有網友說是姊姊過度解讀原PO的行動，如果今天丈夫外遇對象是女生，女子的報復行動是不是就不會遭到姊姊反對。也有網友支持原PO的作法，認為發現丈夫劈腿會生氣是很正常的事，原PO只是揭發他的行為而已。

外遇

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